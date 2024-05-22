Украинские воины на Харьковщине наконец имеют достаточно снарядов, чтобы остановить россиян, - Reuters

Российская армия 10 мая пошла в наступление в Харьковской области. Западные журналисты пишут, что наши воины наконец получили достаточно снарядов, чтобы остановить захватчиков.

Украинские военные, которые управляют гаубицей в Харьковской области, круглосуточно работают, чтобы остановить вторжение российских войск, и наконец они получают для этого снаряды. Перед этим они месяцами страдали из-за недостатка артиллерийских боеприпасов.

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Дефицит начинает уменьшаться

Конгресс США задерживал помощь для Украины, поэтому на фронте сформировался дефицит артиллерийских снарядов. Несколько недель назад США наконец приняли следующий пакет помощи Украине, поэтому дефицит начал уменьшаться.

Военные, которые дислоцируются в северных районах Харьковской области, говорят, что бои очень интенсивны.

Круглосуточно, их пехота идет, мы продолжаем отражать их атаки. По крайней мере пытаемся. Когда есть возможность, мы их сбиваем,

– рассказал Павел, стрелок 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Он также отметил, что ранее был в районе Бахмута. По его словам, на Харьковском направлении намного "горячее". Там у военных не было снарядов, а здесь их начали завозить, то есть, есть с чем бороться.

Ставки высокие

Российские силы пересекли границу в начале этого месяца и говорят, что захватили около десятка сел. Город Волчанск, расположен в 5 километрах от границы, остается центром вторжения. Украинские силы контролируют около 60% города и ведут бои, чтобы отбить российские атаки.

Ставки высокие, ведь захват Волчанска был бы самым значительным достижением России с момента начала наступления. Второй по величине город Украины – Харьков – в 70 километрах.

Мы видим, как они идут по дороге, в 5 километрах аж от Шебекино. Мы видим, как они идут пешком к своим позициям. Пока они движутся, мы, конечно, пытаемся поразить их, чтобы нанести максимальные потери,

– объяснил Виталий, командир артиллерийского подразделения бригады.

Офицеры просматривают кадры Волчанска, снятые дроном, когда над разными районами поднимается дым, чтобы оценить ситуацию ниже. Мониторы проверены, проведены расчеты.

Двое мужчин должны следить за тем, чтобы гаубица была хорошо замаскирована ветвями деревьев. Виталий уверен, что снаряды будут поступать, ведь все осознают важность держать эту линию.

Военные отмечают, что если на этом направлении они продемонстрируют возможность дать россиянам отпор, то враг не посмеет атаковать другие города, которые расположены вглубь Украины.

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