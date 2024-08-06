Хотят прорвать линию обороны: в 3 ОШБр рассказали о действиях россиян на Харьковщине

Российская армия, хоть не имеет существенных успехов на Харьковском направлении, однако ежедневно пытается продвинуться. Россияне, кроме того, широко используют артиллерию и управляемые авиабомбы.

Оккупанты не оставляют попыток расширить зону контроля в Волчанске. Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире 24 Канала рассказал о действиях россиян на Харьковщине.

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Ежедневные штурмы

На Харьковском направлении российская оккупационная армия активно пытается продвигаться вперед. Хотя их попытки обычно не имеют результатов, однако немалый ущерб Силам обороны наносят.

У них, к счастью, нет таких успехов, как в районе Покровска, но попытки штурмов и попытки прорвать линию обороны происходят ежедневно, иногда по несколько раз в день. Там, где они не могут протиснуть, начинают все стирать артиллерией,

– отметил Максим Жорин.

У россиян, к сожалению, нет снарядного голода, поэтому их не жалеют. Кроме того, широко оккупанты используют сбросы с дронов, что тоже существенно влияет на логистику, эвакуацию и обеспечение передовых позиций.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Россияне перебрасывают новые силы на Харьковщину

Представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что россияне перебрасывают на север Харьковской области военных с Луганщины.

Из-за больших потерь в личном составе, оккупанты вынуждены усилить свою группировку подразделением из 22-го мотострелкового полка.

В то же время россияне не гнушаются привлекать к боевым действиям иностранцев, которых иногда обманом или принуждением бросают в бой. Речь идет о представителях Ближнего Востока, среднеазиатских или африканских стран.