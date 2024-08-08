Их цель неизменна: боец ВСУ озвучил главную задачу россиян на Харьковщине

Россияне продолжают давить на севере Харьковской области. Хотя их наступление не удалось, однако они не оставляют попыток достичь своей цели.

Однако даже ресурсов для амбициозных целей у оккупантов нет. Они даже привлекают к боям наемников из Египта. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в разговоре с 24 Каналом объяснил, чего пытаются достичь россияне и удастся ли им это.

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Какая задача стоит перед россиянами

Представитель ОТГ "Харьков" сообщил, что на Харьковское направление враг перебрасывает свои подразделения, в частности, из Луганской области. Внутренняя ротация обусловлена безумными потерями, которые все труднее пополнять.

Для противника задача по Харькову и области осталась неизменной. У них есть четкая задача захватить Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего продвижения российских оккупационных войск в тыл группировки Сил обороны, которые держат Купянское направление,

– отметил Юрий Федоренко.

Кроме того, для россиян важно как можно ближе подойти к административным границам Харькова. Командир батальона "Ахиллес" объяснил, что в случае приближения, враг сможет взять районы Харькова под огневой контроль, в частности – ствольной артиллерии.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

Таким образом они продолжат терроризировать харьковчан и получать себе определенные дополнительные рычаги давления в общении с нашими партнерами.

Что отделяет российские оккупационные войска от этой задачи? Все достаточно просто – Силы обороны, которые при полном содействии украинской нации выполняют ювелирные боевые задачи на поле боя. За последнее время противник не имел успехов на Харьковском направлении, – отметил военный.

Также оккупанты несут серьезные потери, не имея возможности их восстановить. Тогда в бой приходится бросать всех, кого можно. В частности, и те подразделения, которые выполняют тыловое обеспечение. Так у россиян появляется время, за которое как раз и смогут прибыть резервы. Например, с упомянутой Луганщины. После того россияне перегруппировываются с новой силой пытаются выполнить задачу.

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"Удастся ли врагу реализовать поставленную задачу? По моим наблюдениям, при постоянной поддержке украинской нации, противнику будет невозможно этого достичь", – добавил Федоренко.