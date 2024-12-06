"Это единственное, что сейчас спасает Украину от новой Бучи": откровенный разговор с экс-командиром роты 47 ОМБр

Сейчас для Украины наступил самый сложный момент с начала полномасштабного вторжения России. Оккупанты местами успешно наступают, не без помощи своих союзников, которые предоставляют им оружие. В то же время Украина должна зубами "выгрызать" необходимую помощь.

Это в разговоре с 24 Каналом заметил старший лейтенант и бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник, добавив, единственное, что сегодня спасает Украину от российской армии и чисток вроде Бучи – простой украинский солдат, готовый вгрызться в землю и отражать вражеское нашествие.

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"Сейчас самый сложный момент войны"

Ветеранка российско-украинской войны Мария Берлинская считает, что наступил худший момент войны за 10 лет. Она говорит, что фронт реально сыпется из-за того, что у россиян есть для этого мощности, поддержка Китая, Северной Кореи, Ирана. Вы согласны с этим мнением?

Не соглашаться с этим мнением – это немножко не смотреть реальности в глаза. Насколько сегодня самый сложный день за все 10 лет российско-украинской войны – это вопрос довольно дискуссионный.

Но все-таки должны признать простую вещь: россияне наступают. Местами это успешно. Это происходит из-за больших проблем, которые имеют ВСУ. На международной арене россияне имеют довольно мощную помощь со стороны своих союзников: Северная Корея, Иран, Китай. В то время как Украина должна просто выгрызать зубами эту помощь.

Это только будоражит Россию. Поэтому мы можем говорить, что сейчас наступил самый сложный момент в российско-украинской войне с момента начала большого вторжения. Если убрать первые два – три дня, когда никто не понимал, что делать, но тогда было достаточное количество людей, которые готовы были сражаться, то сейчас мы имеем обратный этап.

Возможно, сейчас мы немножко лучше технически оснащены с помощью собственных ресурсов; того, что у нас есть FPV-дроны; того, что мы умеем использовать беспилотные системы. Но в то же время у нас уже нет того количества людей, которые готовы за Украину убивать. Это действительно является огромным недостатком.

Какие еще вы можете назвать причины, почему россияне могут преобладать? Почему это самый сложный момент за 10 лет?

Россияне нас превосходят фактически во всем. У них большая численность армий, больше пехоты, большая огневая мощь, больше техники, дронов – как FPV, так и разведдронов. То есть они лучше технически оснащены. Единственное, что вообще сейчас спасает Украину – это простой украинский солдат, который может упереться и продолжать сражаться, возможно, за не очень нужную, но посадку в украинском поле.

Да, мы имеем определенный технический прогресс и преимущество по сравнению с россиянами. Это касается как реактивных дронов, так и вообще беспилотных летательных аппаратов. Но россияне видят наши технологии, изучают их. Проходит буквально полгода с того момента, как они понимают наши технологии и начинают их масштабировать.

Например, к сожалению, мы имеем огромные проблемы как в масштабировании, так и просто в производстве. Последним примером были мины. Думаю, все об этом прекрасно знают, но если бы это касалось только мин... У нас нет завода по производству патронов, то есть мы постоянно зависим от Запада. У нас большой дефицит мин и других артиллерийских патронов. По сравнению с россиянами, у нас есть дефицит беспилотных летательных аппаратов, людей.

Это я уже не говорю о тех вопросах в организации управления войсками, которые мы имеем, которые уже озвучивал не один раз Юрий Бутусов, на которые иногда рефлексирует все-таки Ставка Верховного Главнокомандующего, Александр Сырский, но которые, к сожалению, не решаются.

Я хочу просто напомнить июнь 2023 года, неудачное контрнаступление. Уже тогда я говорил, что сейчас единственное, что мы должны сделать – это сохранить остатки тех бригад, которые продолжают штурмовать очень ненужное село посреди херсонских степей. Нам надо сейчас сделать все для того, чтобы изменить подготовку и улучшить морально-психологическое обеспечение бойцов, ведь людей будет не хватать. К сожалению, мы знаем о проблеме, но за полтора года мы не приблизились к ее решению. В этом есть огромная слабость нашей армии.

Россияне приготовили 300 лодок для наступления на Херсон

Председатель Херсонской ОВА говорит, что оккупанты на этом направлении планируют новое наступление. Для этого Россия подготовила 300 лодок, чтобы форсировать реку и продвинуться к западному берегу Херсона. По вашему мнению, есть ли все-таки у оккупантов шансы продвинуться на этом направлении?

Продвинуться шансы есть всегда. Даже если переплывет 10 человек и окопаются на 100 метров, можно считать это продвижением. Вопрос в том, смогут ли они удержаться. На этом этапе я не вижу, что у них есть силы для закрепления. Что такое 300 лодок? Однозначно это не большие лодки, которые могут в себя вместить 35 – 40 человек. Нет, это небольшие лодки, большинство из которых просто резиновые, моторные, наполовину рыбацкие, переделанные. Соответственно могут максимум переместиться две роты и силы поддержки, БК, еда и так далее.

Это если не учитывать, что у украинцев есть построенные несколько лет назад системы обороны. Там есть постоянные подразделения, командиры, которые имеют прекрасные карты огня, которые владеют ситуацией. Там, насколько я знаю, достаточно артиллерии, минометов и других средств.

У нас стоят там, возможно, не самые боеспособные подразделения, ведь, насколько я помню, морпехов оттуда сейчас перебросили на Курщину и другие сложные направления. Там стоят бывшие подразделения ТрО, но в то же время там достаточно сил для того, чтобы удержать тот удар, группировки войск, которая может быть переправлена теми лодками.

Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте

Другой вопрос если они развернут понтонную систему. Но я не слышал, чтобы у них было достаточное количество понтонов, а у нас не было достаточного количества артиллерии, чтобы этому помешать. Поэтому это как наступление на Харьковщину. Было ли наступление на Харьковщину? Было. Достигло ли оно какого-то стратегического, или хотя бы даже тактического успеха? Нет, никакого. Здесь может быть такая же ситуация. Могут ли россияне рискнуть? Конечно, могут. Будет ли это их успешная идея? Думаю, нет.

Могут ли оккупанты прорваться в Запорожье

Также возможно наступление россиян на Запорожском направлении. По информации руководителя ЦПД Андрея Коваленко, оккупанты действительно планируют наступательные действия, но не на сам город Запорожье. Во время наступления на Запорожском направлении вы командовали 4 ротой 47 бригады. По вашей оценке, насколько там сейчас сложная ситуация? Насколько сложно ВСУ удерживать наши позиции? Как считаете, есть ли шансы у оккупантов на этом направлении?

Здесь надо исходить из того, что мы называем наступлением на Запорожье – на сам город или область. Россияне сейчас разворачивают довольно мощное наступление как раз с восточного фланга, который идет со стороны Донецкой области.

Если мы говорим, что они зайдут на Запорожье со стороны Донецкой области, то это вероятно, потому что там сосредоточено достаточное количество живой силы, техники, средств. Им это может удаться. Но я не говорю, что они могут дойти до самого города. Я говорю – просто войти с этой стороны в Запорожскую область.

Эксперт подтвердил, что сам город Запорожье не считается. Говорится только о части области.

На том отрезке – от Днепра до Малой Токмачки и дальше, достаточное количество, не один эшелон построенных оборонительно-фортификационных сооружений. Если россияне захотят их пробить, то столкнутся с очень большими проблемами, ведь там достаточное количество и минных заграждений. Частично есть противотанковые рвы. Они вырыты в несколько эшелонов. Поэтому дойти, атаковать на фронте от Днепра условно на 25 – 30 километров в сторону Донецка с южного направления – будет самоубийством. Я бы даже всячески поощрял их атаковать на том направлении.

Но думаю, что у них все в порядке с разведкой, и там они не будут атаковать. Их максимум – это просто выбить украинские войска с того выступления под Работиным, который в свое время выгрызла, завоевала 47 бригада и другие бригады.

Насколько я понимаю, в Работино наши силы почти не держатся. Соответственно там осталось 5 – 7 километров, чтобы они просто нас вытеснили на те рубежи, которые мы имели в мае 2023 года. Это, вероятно, потому что там не основная линия обороны сейчас. Но говорить о том, что россияне смогут именно на том направлении прорваться и прорвать оборону – это должно быть что-то космическое.

Ситуация на Запорожье возле Работино: смотрите на карте

Смогут ли ВСУ перейти в наступление после крупнейшей помощи от США

Как вы думаете, какой техники и оружия нам не хватает, чтобы пойти в контрнаступление? Конечно, и людей. Скоро должен поступить самый большой пакет военной помощи от США. В нем ракеты Stinger, средства противодействия беспилотникам, различные боеприпасы, противопехотные мины и многое другое. Как вы думаете, эта техника может помочь нам в вероятном наступлении? Или она необходима только, чтобы удержать оборону?

Нам не хватает всего. Причем на первое место все-таки поставим людей. Людей не хватает очень сильно. Россияне сейчас наступают на нескольких отрезках не потому, что они такие сильные, абсолютно нет. А потому, что мы имеем постоянный дефицит людей, морально-психологического обеспечения в отдельных батальонах и бригадах. Это я очень мягко говорю.

Поэтому я очень скептически отношусь к вероятности очередного наступления ВСУ на территорию России. Конечно, мне бы этого хотелось. Я считаю, что это абсолютно правильная тактика – переносить войну на территорию врага.

Но сейчас нам не хватает всего: самолетов, БПЛА, артиллерии, минометов, патронов, танков и так далее. Просто какой вид оружия не возьми – можно сказать, что нам его не хватает. Потому что когда ты наступаешь на врага, хорошо, чтобы у тебя были хотя бы не меньшие силы, чем силы, на которые ты наступаешь. Но, насколько я знаю, такой роскоши ВСУ никогда не имели. Мы всегда наступали, в лучшем случае, один в один.

Надо ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет

Западные партнеры настаивают на том, чтобы мы снизили призывной возраст до 18 лет, но в Офисе Президента говорят, что этого пока нет в планах. По вашему мнению, нужно ли это решение?

У нас есть простой выбор – или мы победим коррупцию, и параллельно пойдет тотальная мобилизация, или... Поймите правильно, наша армия сейчас приближается к стандартам "рабоче-крестьянской". Село и рабочие. Извините, но что-то ни одного ребенка чиновников я там не увидел, то есть тех, кто может отмазаться.

Нам нужно признать, что служба – это общее дело. Служить должны независимо от того, какие у тебя или твоих родителей состояния. Если нет, то придется снижать мобилизационный возраст. Все очень просто.

Два миллиона уклонистов, которые сейчас за пределами Украины, они же не просто так выехали – кто-то им помог. У нас даже есть эти фамилии, уже есть приговоры. Только люди почему-то не сидят. Знаю о случае в Одессе. Человек этим занимался, получил 2 года условно и спокойно дальше этим занимается. Поэтому ответ: либо побеждаем коррупцию, либо уменьшаем мобилизационный возраст. Другого выхода нет.

В каком оружии нуждаются ВСУ

Насколько запоздалым является решение о передаче противопехотных мин в пакете на 725 миллионов долларов от США?

Оно все запаздывает на 10 лет. Если же брать отрезок с начала полномасштабного вторжения, то оно опоздало уже на более чем 2 года.

Даже когда идет контрнаступление, а мы освобождаем территорию и становимся в оборону, то должны все это минировать. Если вы видели контратаку россиян под Курщиной, когда они вошли в Снагость – тогда они шли бронированными колоннами и если бы там было достаточно минных заграждений, то, думаю, этого бы не произошло.

Это ответ на ваш вопрос. Вся эта помощь очень сильно запаздывает. С одной стороны, хорошо, что все это есть. С другой стороны, оно предоставляется по остаточному принципу. Единственная альтернатива – собственное производство, но я не готов сказать, что нам получится масштабировать такие средства, учитывая проблемы, с которыми сталкивается наш ВПК.

Какое оружие сейчас могло бы максимально нам помочь?

Если учитывать ограниченный ресурс и наши главные потребности, то это средства ПВО, самолеты и дальнобойное оружие, которое может уничтожать логистические узлы и логистические центры противника. Но в целом нам нужно все-все и в огромном количестве.

Может ли Россия прорвать фронт

Имеет ли Россия потенциал, чтобы одновременно наступать на нескольких направлениях? Или это "пугалки" России перед потенциальными переговорами?

Они сейчас наступают одновременно на нескольких направлениях: под Курахово, пытаются под Торецком и под Часовым Яром, на Курщине тоже. Они уже наступают на нескольких направлениях, вопрос – есть ли у них потенциал к прорыву нашей обороны. Скорее всего, у россиян нет такой возможности. Им нужно сосредоточить усилия на одном – двух направлениях, если они хотят достичь успеха на уровне захвата Авдеевки.

На том уровне наступления, который у них сейчас идет – захватить посадку в день – они могут лезть и по всему фронту. Если же они хотят прорывать нашу оборону и разворачивать успех, то их сил хватит максимум на 2 – 3 участка.

Как вы оцениваете наши оборонительные сооружения? Недавно президент Владимир Зеленский говорил об успехах с фортификациями на Запорожском направлении.

Конечно, что мы имеем там успехи. Там линия обороны в несколько эшелонов была возведена еще в 2022 году. В 2023 году ее еще при мне дорабатывали. Сейчас там надо просто обновить позиции и минные поля. Главное, чтобы были грамотные командиры, которые разбираются в ситуации.

Не дай Бог, снова будет ротация. Когда одна бригада стоит на участке где-то полгода; не имеет огромных потерь и сохраняет боеспособность... И тут ее перебрасывают на другой участок, а на это место ставят новосозданную бригаду... В таком случае мы действительно будем иметь огромные проблемы. Если этого не будет, то при грамотном управлении боем россиянам там ничего не светит.

Есть ли какое-то оружие, в котором Украина превосходит Россию? Мы ежедневно видим атаки беспилотников по России. Истощает ли это россиян? Или для них ощутимы только удары дальнобойными ракетами?

Конечно, что они это чувствуют. Они иногда начинают стонать и рассказывать: "А нас то за что?".

Если сравнивать наши две армии, то единственное, в чем мы преобладаем, это желание сражаться. Понимаю, что это пафосно звучит, но только простой украинский солдат, который может вгрызться в землю и спокойно отражать многочисленные атаки врага, находясь в меньшинстве – только он сейчас спасает всю Украину. От этнических чисток в стиле Бучи и российской армии нас отделяет простой украинский солдат.

О решении Минобороны относительно уполномоченных по закупкам

Как вы относитесь к решению министра обороны, чтобы в каждой бригаде появился уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг? По его мнению, это поможет разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

Если введут отдельное должностное лицо, тогда есть вопрос, кого туда поставить. Туда же могут дать человека, которого будут считать не самым нужным в юридическом отделе или бухгалтера. Это при всем моем уважении к юристам, бухгалтерам и каждому человеку в Вооруженных Силах Украины.

Если туда поставят человека без профессиональных навыков, без обучения и без институциональной независимости, то это все ничего не даст. Если мы уже такую должность вводим, то надо, чтобы там был обученный человек, на которого никто не сможет нажать. Тогда от него можно что-то требовать.

Об ударе "Орешником" по Днепру

Относительно удара ракетой "Орешник" по Днепру. Аналитики ISW считают, что настоящей целью Владимира Путина был сигнал Западу, чтобы они отказались от поддержки Украины. Вы согласны с этим мнением? Может ли Путин дальше ударить ядерным оружием?

Здесь я все-таки согласен с большинством, что это был своеобразный сигнал. Они показали, что могут ударить туда, куда захотят. Однако я далек от мысли, что этот удар как-то повлиял на диалог между Украиной и Западом и между Западом и Россией.

Конечно, что Запад боится войны, но они понимают, что, пока украинцы сдерживают россиян, до тех пор большой войны в Европе не будет. Поэтому этот сигнал сильно не повлиял ни на Украину, ни на что-то другое.