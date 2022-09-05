В Новой Каховке сообщают о взрывах: под атакой может находиться мост через ГЭС

Сегодня жители Новой Каховки в очередной раз услышали взрывы. По предварительной информации, мост через ГЭС посетил "хлопок".

В понедельник 5 сентября, около 11:00, в Новой Каховке раздались взрывы. В частности, есть "прилеты".

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Над городом виднеется дым

На фото видно, что оккупанты пытались применить ПВО – об этом свидетельствуют белые следы в небе. Однако, по-видимому, это не спасло от "прилета". На месте взрыва образовались большие клубы серого дыма.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что под атакой оказался мост у Каховской ГЭС. Однако впоследствии появилась информация от оперативного командования Юг – в Каховском районе есть попадание в скопление техники.

Не только Каховка: "бавовнятко" посетило и другие оккупированные территории

Местные телеграм-каналы сообщают, что кроме Новой Каховки были уничтожены объекты вооруженных сил россии в Дарьевке, Херсонском районе и Таврийске.

В частности, в Таврийске после взрывов что-то очень сильно горит. Однако куда именно "прилетело" неизвестно.

Успехи ВСУ на Херсонском направлении по состоянию на 13: 00: официальная информация

ночью ВСУ попали в переправу, через которую россияне перебрасывали свою технику.

также воины попали в состав БК в районе Томиной Балки, что в Херсонском районе.

под Чернобаевкой есть попадание в скопление техники РЭБ и БК.

в Каховском районе также попадание в скопление техники.

в районе Дарьевки ВСУ отработали по позициям оккупантов.

в районе Таврийска "хлопок" пришел прямо на вражескую базу.

После взрыва в Таврийске что-то горит: видео

"Антону плохо": в сети показали, как выглядит сейчас Антоновский мост

В воскресенье, 4 сентября, ВСУ в очередной раз попали по Антоновскому мосту. В частности, военные опубликовали видео, на котором заметно, как над мостом вздымается густой дым.

Впоследствии появилось свежее фото моста. Как шутят в сети, "Антону совсем плохо".

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