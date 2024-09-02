Существует ли угроза наступления на Херсон: в ОСУВ "Таврия" ответили

Операция ВСУ в Курской области помогла стабилизировать ситуацию на южном участке фронта. В течение нескольких недель там нет активных вражеских штурмов. Однако Кремль не отказался от своих захватнических амбиций в отношении Херсона. В ВСУ ответили, существует ли опасность для города.

Пока нет никаких оснований говорить, что областному центру угрожают какие-то сухопутные штурмы. В этом в эфире телемарафона заверил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

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Херсон страдает от обстрелов

В то же время военный отметил, что, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской артиллерии.

Впрочем, российское наступление ему не грозит. По крайней мере из-за того, что наши войска еще продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра и немного оттеснять противника от реки. Это уменьшает опасность форсирования Днепра со стороны оккупационных войск. На левобережье они имеют немалое присутствие. Однако преимущественно атакуют малыми штурмовыми группами.

К слову, за последние сутки на Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить позиции украинских войск не имели успеха.