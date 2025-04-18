Путин требует результатов: могут ли россияне масштабировать бои на Юге
- Российские войска усилили обстрелы на Приднепровском направлении, но украинские военные успешно противодействуют врагу.
- Несмотря на накопление российских ресурсов в Херсонской и Запорожской областях, попытки масштабных атак завершаются неудачами из-за эффективной работы дронов и артиллерии Украины.
- Путин требует результатов, однако российские генералы сталкиваются с мощными украинскими фортификациями, что затрудняет достижение успеха на Южном направлении.
Враг создает так называемую "мертвую зону" вдоль Днепра. Именно на Приднепровском направлении российские оккупанты сейчас усилили обстрелы, они регулярно атакуют дронами-камикадзе и сбрасывают авиабомбы.
Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул 24 Каналу, что о планах врага не стоит говорить как о перспективе. Россияне неоднократно угрожали тем, что будут форсировать Днепр в разных местах, но это им не удалось.
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Какие планы врага на Юг
Пока все действия врага заканчивались неудачами, потому что украинские военные хорошо знают места расположения оккупантов. Очень качественно работает разведка с дронов. Глубина, на которую "видят" ВСУ может достигать 20 километров от линии боевого соприкосновения.
Враг способен проводить определенные приготовления, но они изначально будут недееспособными. Это очевидно,
– подчеркнул военный эксперт.
То, что россияне продолжают накапливать ресурсы на юге Херсонской и Запорожской областей, также понятно. Группировка российских войск "Днепр" длительное время была в состоянии стагнации, бойцы не совершали никаких существенных шагов.
Но в последние дни произошло несколько масштабных атак с применением большого количества бронетехники и автомобилей. Впрочем попытки врага в корне изменить ситуацию завершились ничем. Причина в том, что Украина очень хорошо видит все поле боя и соответственно приготовления оккупантов.
Туда работают дроны, украинская артиллерия. Вражеские средства постоянно уничтожают. Конечно, это не свидетельствует о том, что россияне начнут более осторожно действовать или возьмут оперативную паузу.
Путин требует от своего генералитета результатов. А генералы готовы бросать в ад войны солдат, лишь бы только выполнить задание. Поэтому говорить о затишье на Юге не стоит,
– подчеркнул Владислав Селезнев.
Более того, враг может перебросить в Запорожскую и Херсонскую области военных из Курской области. Но вряд ли такие действия приведут к успеху, потому что на этом направлении мощные фортификационные сооружения. Ресурсов для масштабного наступления Россия также еще не насобирала.