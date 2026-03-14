ВСУ продвигаются вперед на Юге: Сырский призвал к информационной тишине
- ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге.
- Александр Сырский подчеркнул важность информационной тишины для успешного освобождения территорий и сохранения жизней воинов.
За прошлый месяц украинские силы освободили на Юге больше территории, чем врагу удалось захватить. Контрнаступательные действия Сил обороны на этом отрезке фронта продолжаются.
Главнокомандующий Александр Сырский побывал в районе активных боев на юге. Он встретился с командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут здесь наступательные действия.
Смотрите также Превышают пополнение армии: Сырский сказал, как долго оккупанты не могут справиться с потерями
Какова ситуация на Юге?
По словам генерала, Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед и ведут бои за освобождение населенных пунктов.
Сырский отдал распоряжение для решения проблемных вопросов, а также обсудил с командирами варианты и перспективы дальнейших действий.
Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина,
– подчеркнул главком.
- Напомним, что украинские военные почти полностью вытеснили российские силы из Днепропетровской области и зачистили около 400 квадратных километров.
- Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил, что Россия приложила большие усилия, чтобы хотя бы символически зайти на территорию области. По его словам, российская пропаганда пыталась подать это как значительный успех и расширение фронта. Однако теперь, отмечает эксперт, на этом направлении Россия фактически потерпела стратегическое поражение, а потери ее войск оказались напрасными.
- Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан добавил, что украинские действия не были полноценным контрнаступлением, а скорее тактическими контрударами. Их главной целью было не дать россиянам сформировать группировку для наступления на северо-восток Запорожская область со стороны Гуляйполя.
- По словам Свитана, российские войска быстро продвинулись вперед, но не смогли должным образом укрепить тыл. Этим воспользовались украинские силы и начали оттеснять их назад.
- Эксперт также подчеркнул, что ключевая борьба сейчас идет именно за Запорожскую область. Россия пытается расширить сухопутный коридор к Азовскому морю, но постоянные украинские удары мешают ей развернуть там большое наступление.