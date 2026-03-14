ВСУ продвигаются вперед на Юге: Сырский призвал к информационной тишине

За прошлый месяц украинские силы освободили на Юге больше территории, чем врагу удалось захватить. Контрнаступательные действия Сил обороны на этом отрезке фронта продолжаются.

Главнокомандующий Александр Сырский побывал в районе активных боев на юге. Он встретился с командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут здесь наступательные действия.

Какова ситуация на Юге?

По словам генерала, Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед и ведут бои за освобождение населенных пунктов.

Сырский отдал распоряжение для решения проблемных вопросов, а также обсудил с командирами варианты и перспективы дальнейших действий.

Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина,

– подчеркнул главком.