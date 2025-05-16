Полковник запаса ВСУ объяснил, действительно ли россияне снова могут дойти до Киева

Россияне угрожают новым, большим наступлением и выдвигают новые условия на переговорах. В то же время западная пресса пишет, что враг накапливает силы, чтобы попытаться дойти до украинской столицы.

Развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли договориться о прекращении огня. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что сейчас есть 2 варианта.

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Могут ли россияне дойти до Киева

Можно рассмотреть 2 варианта развития событий. Первый – перемирие на определенное время. Второй – отказ от него. Если боевые действия все-таки не остановятся, то Россия попытается перевести свои тактические действия в крупные наступательные операции.

Они будут масштабными, но не на глубину, а вдоль всей линии фронта. Это может быть нескоординированное направление, а то, куда россияне смогут подтянуть силы. Противник будет работать в режиме вытеснения,

– отметил Роман Свитан.

Если все-таки стороны договорятся о перемирии, то оперативная пауза позволит россиянам накопить силы и средства. Эти резервы они подтянут к линии боевого соприкосновения.

"Только в таком случае россияне действительно смогут выйти на левый берег Днепра. Это может произойти в районе Запорожья. Если такая же картина будет в Сумской области, то выход на Полтаву и оттуда, возможно, в Киевскую область", – сказал полковник запаса ВСУ.

Именно поэтому россиянам нельзя давать оперативную паузу, но другого варианта у Украины нет. Мы можем победить врага только качеством, технологическими механизмами, а не количеством. Следовательно, важно уничтожать тылы противника на его территории.

Заметим, американские чиновники якобы рассказали изданию CNN, что Россия готовится к большому наступлению и хочет выйти на окраины Киева. Также планирует развивать наступление на Востоке. Для этого оккупанты обещают приложить максимум усилий.