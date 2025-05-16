Розвиток ситуації залежатиме від того, чи вдасться домовитися про припинення вогню. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що зараз є 2 варіанти.

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Чи можуть росіяни дійти до Києва

Можна розглянути 2 варіанти розвитку подій. Перший – перемир'я на певний час. Другий – відмова від нього. Якщо бойові дії все-таки не зупиняться, то Росія спробує перевести свої тактичні дії у великі наступальні операції.

Вони будуть масштабними, але не на глибину, а вздовж всієї лінії фронту. Це може бути нескоординований напрямок, а той, куди росіяни зможуть підтягнути сили. Противник працюватиме у режимі витіснення,

– зауважив Роман Світан.

Якщо все-таки сторони домовляться про перемир'я, то оперативна пауза дозволить росіянам накопичити сили й засоби. Ці резерви вони підгягнуть до лінії бойового зіткнення.

"Тільки в такому випадку росіяни справді зможуть вийти на лівий берег Дніпра. Це може статися в районі Запоріжжя. Якщо така сама картина буде в Сумській області, то вихід на Полтаву й звідти, можливо, до Київської області", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Саме тому росіянам не можна давати оперативну паузу, але іншого варіанту в України немає. Ми можемо перемогти ворога тільки якістю, технологічними механізмами, а не кількістю. Отже, важливо знищувати тили противника на його території.

Зауважимо, американські чиновники нібито розповіли виданюю CNN, що Росія готується до великого наступу й хоче вийти на околиці Києва. Також планує розвивати наступ на Сході. Для цього окупанти обіцяють докласти максимум зусиль.