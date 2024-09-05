Россия планировала атаку с Курщины, – Сырский назвал основные цели операции ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью, что Россия планировала новое наступление на Украину из Курской области. Впрочем, неожиданное украинское вторжение через границу сорвало эти планы.

По словам Сырского, операция была успешной, поскольку украинские силы перенесли боевые действия на территорию противника. Генерал также подчеркнул, что действия ВСУ в Курской области помогли остановить продвижение российских войск в районе Покровска.

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Какие были цели Курской операции

Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (Россия – 24 Канал) почувствовала то, что чувствуем мы ежедневно,

– подчеркнул Сырский.

В прошлом месяце украинские войска осуществили трансграничное вторжение в Курск, что стало неожиданностью даже для американских чиновников.

Основные цели операции включали недопущение использования Курска как плацдарма для новых атак, отвлечение сил Москвы, предотвращение трансграничных обстрелов, взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и народа в целом.

Он также подчеркнул, что благодаря Курской операции удалось остановить давление российской армии на Покровском направлении.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", – отметил главнокомандующий.

Он также добавил, что украинским защитникам удалось ослабить способность противника к маневру и использованию подкреплений.

Сколько войск было переправлено в Курскую область

Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, что россияне стянули в Курскую область около 60 тысяч военных.

Одна из целей Курской операции – это взыскание российских войск на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать, потому что они стянули туда (в Курскую область – 24 Канал) на сегодня около 60 тысяч военных. Они оттянули от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было пакетов оружия,

– рассказал Зеленский.

Президент отметил, что перед началом Курской операции Украина могла отвечать на каждые 12 российских снарядов только одним. Однако после того, как российские войска были переброшены в Курскую область, это соотношение сократилось до одного снаряда на три.

Зеленский также сообщил, что российские силы были отведены из Запорожской и Херсонской областей.