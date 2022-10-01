Истерят по поводу так и не пришедшего подкрепления: россияне бесятся из-за ситуации в Лимане

Ситуация в Лимане для России остается неутешительной. На фоне того, что город все больше приближается к освобождению, россияне бесятся из-за того, что обещанное подкрепление так и не прибыло в город.

Волна "ура-патриотизму" после провозглашения Владимиром Путиным аннексии украинских областей быстро изменилась на истерику из-за ситуации в Лимане, сообщает 24 канал. Россияне буквально звереют.

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Как реагируют россияне на ситуацию в Лимане

Вечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как российские военкоры после волны сообщений о "подкреплении" в Лимане пишут, что оккупанты в котле. Уверенность россиян резко сменилась в отчаяние.

Истерика российских военкоров / Скриншоты из соцсетей

В комментариях российские "ура-патриоты" уже не так рады, как в день объявления аннексии украинских территорий. Теперь они даже обвиняют руководство, которое еще вчера "праздновало" аннексию, вместо того, чтобы как-то изменить ситуацию на фронте.

Истерики россиян из-за ситуации в Лимане / Скриншоты

Главное о ситуации в Лимане

После успешного контрнаступления в Харьковской области для ВСУ открылся путь для наступления на Лиман и возможность окружения города. Накануне ВСУ освободили населенные пункты вокруг Лимана.

Днем 1 октября в сети появилось видео с поднятием украинского флага на окраинах города. Впоследствии в эфире общенационального телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что Вооруженные Силы уже в Лимане, однако бои еще продолжаются.

Стоит отметить, что в полночь 1 октября аналитики американского Институт изучения войны в своем отчете предположили, что ВСУ освободят Лиман в течение 72 часов.

Освобождение Лимана является еще одной важной целью для Вооруженных Сил, ведь это откроет путь для дальнейшего освобождения населенных пунктов на севере Донецкой области и в западной части Луганской области. Все, что известно о наступлении ВСУ на Лиман, вы можете посмотреть здесь.

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