Израиль одобрил план наступления на Ливан

ЦАХАЛ принял план наступления на Ливан несмотря на отсутствие поддержки со стороны США. Известно, что Израиль хочет вытеснить "Хезболлу" на севере Ливана.

Глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк 18 июня утвердили планы боевых действий в Ливане.

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Что известно о плане Израиля по наступлению на Ливан

В заявлении ЦАХАЛа говорится о том, что генералы провели оценку, во время которой "были одобрены оперативные планы наступления на Ливан".

Высшее командование также приняло решение об "ускорении готовности сил на местах".

Это заявление было сделано на фоне неоднократных нападений "Хезболлы" на север Израиля. В частности Ливан регулярно обстреливает эту часть страны.

Ранее Израиль предупредил, что больше не может терпеть присутствие "Хезболлы" вдоль своей границы. Иерусалим предупредил, что если дипломатического решения достичь не удастся, он оттолкнет "Хезболлу" военным путем.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о планах вступить в войну с ливанской группировкой еще в январе этого года.

Сейчас Израиль проводит наступление и в Секторе Газа

Стоит отметить, что сейчас также продолжается наступление Израиля на город Рафах в Секторе Газа, который начался в конце мая.

Международный суд ООН тогда приказал Израилю немедленно прекратить это наступление, потому что оно несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.

Это вторжение вызвало недовольство во всем мире. Против выступали даже США, в частности из-за этого Штаты приостановили поставки своего вооружения Иерусалиму.