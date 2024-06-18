Голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк 18 червня затвердили плани бойових дій у Лівані.

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Що відомо про план Ізраїлю щодо наступу на Ліван

У заяві ЦАХАЛу мовиться про те, що генерали провели оцінку, під час якої "були схвалені оперативні плани наступу на Ліван".

Найвище командування також ухвалило рішення щодо "прискорення готовності сил на місцях".

Ця заява була зроблена на тлі неодноразових нападів "Хезболли" на північ Ізраїлю. Зокрема Ліван регулярно обстрілює цю частину країни.

Раніше Ізраїль попередив, що більше не може терпіти присутність "Хезболли" вздовж свого кордону. Єрусалим попередив, що якщо дипломатичного рішення досягнути не вдасться, він відштовхне "Хезболлу" військовим шляхом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про плани вступити у війну з ліванським угрупованням ще в січні цього року.

Наразі Ізраїль проводить наступ і в Секторі Гази

Варто зазначити, що наразі також триває наступ Ізраїлю на місто Рафах в Секторі Гази, який почався наприкінці травня.

Міжнародний суд ООН тоді наказав Ізраїлю негайно припинити цей наступ, тому що він несе "безпосередній ризик" для цивільних палестинців.

Це вторгнення викликало невдоволення у всьому світі. Проти виступали навіть США, зокрема через це Штати призупинили постачання свого озброєння Єрусалиму.