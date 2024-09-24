Израиль снова нанес удар по Бейруту: в Ливане заявили о погибших

Израиль нанес удар по столице Ливана. По предварительным данным, целью этой атаки мог быть командир Хезболлы.

О целенаправленном ударе по Бейруту официально сообщили ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

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Что известно об ударе по Бейруту

Израильские военные написали, что подробности опубликуют позже. Однако издание The Times of Israel со ссылкой на источники заявило, что целью этой атаки мог быть командир Хезболлы. Однако его имя не раскрывают. Также в сообщении не сказано, остался ли он живым.

Источники отказываются назвать конкретных лиц, которые подверглись удару, и говорят, что их судьба неизвестна. Авиаудар пришелся на дом в районе Гобейри,

– говорится в сообщении.

Между тем спасатели, связанные с Хезболлой, сообщают, что в результате этого удара погибли три человека. Их личности не установлены.

Удар по Бейруту: смотрите видео

Израиль и Ливан обмениваются взаимными обвинениями

CNN со ссылкой на представителя израильских военных написало, что с полуночи Хезболла запустила более 100 снарядов в сторону Израиля. Большинство ракет силы ПВО перехватили, однако повреждены некоторые здания на севере страны.

В то же время Минздрав Ливана заявляет, что в результате израильских авиаударов 23 сентября погибли якобы более 500 человек, среди которых женщины и дети. Также ливанская сторона заявляет об около двух тысяч раненых.