Нужны политические решения: решится ли Израиль на войну против "Хезболлы"

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым днем. Израиль продолжает наносить удары по Ливану, в результате которых ликвидированы командиры "Хезболлы". Поэтому нельзя исключать, что конфликт перейдет в более горячую фазу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, какая именно задача стоит перед Израилем в противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла". Также в Ливане сообщили, что в результате авиаударов Израиля 23 сентября "погибли более 500 человек" и примерно 2 тысячи раненых.

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Вероятность войны резко возросла

За последнее время Израиль предпринял ряд жестких шагов против "Хезболлы" и Ливана. В частности был ликвидирован во время удара по Бейруту Ибрагим Кубайси, который был командующим ракетных сил "Хезболлы". Еще раньше был убит один из командиров "Хезболлы" – Ибрагима Акила.

Также была неудачная попытка уничтожить последнего из трех оставшихся главных командиров "Хезболлы",. Однако факт того, что Израиль знал, где тот находится, показательный, – на этот раз разведка работает хорошо. Как известно, израильские разведчики пропустили нападение ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.

Также взрывы пейджеров в Ливане, интенсивные ракетные удары по стране, уничтожение домов, где хранится взрывчатка, боеприпасы, а также призывы к жителям Ливана покинуть свои дома и они массово это делают, – все эти решения принимались теми, кто осознает определенные вещи. Даже если Израиль ещё не решился на большую войну, то, по мнению военного обозревателя, когда он действует таким образом, возможная реакция "Хезболлы" не оставит ему выбора.

Большая война может быть не неизбежна – здесь многое зависит от израильского руководства. Однако ее вероятность резко возросла,

– отметил он.

Израиль должен действовать в отношении "Хезболлы", исходя из собственных стратегических интересов. Его задача – кардинально изменить ситуацию относительно угрозы с Севера. Чтобы ее выполнить, по мнению Шарпа, без масштабной сухопутной операции не обойтись. Она может иметь разные масштабы – от очень ограниченной до очень неограниченной, которая способна пройти по меньшей мере на всей территории южного Ливана. Также потребуется полноценная воздушная составляющая.

Израильская армия сейчас гораздо лучше готова к северной войне, чем год назад. Далее должны быть приняты политические решения, которые являются очень непростыми.

С одной стороны есть давление США, а с другой расчетные потери в тылу Израиля и на поле боя будут довольно существенными. Это дорогая цена, но выбор сложный. Когда оттягиваешь решение проблемы на долгие годы, сталкиваешься с тем, что платишь за это, к сожалению, кровавую цену. Израиль сейчас находится именно в такой ситуации,

– объяснил Давид Шарп.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, США не поддержат эскалацию конфликта между Израилем и "Хезболлой". Белый дом направит свои действия на снижение напряженности. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предостерег Израиль от начала войны с "Хезболлой", заметив, что есть лучшие способы, чем война, эскалация, открытие второго фронта.