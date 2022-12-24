Россия может готовить наступление в Луганской области, чтобы снова захватить Харьковскую, – ISW

По данным американского Института изучения войны, Россия может готовить новое наступление на территории Луганской области. Целью врага может стать повторная оккупация населенных пунктов области, которые деоккупировали ВСУ.

Целью такого наступления, по мнению аналитиков, может стать повторная оккупация деоккупированных населенных пунктов Луганской области и территории Харьковской к востоку от реки Оскол. Враг перекидывает туда технику из Ростовской области.

Обратите внимание Это не впервые страна-террористка так действует, – ОК "Юг" об обстреле Херсонщины фосфорными бомбами

Новый план врага

Аналитики Института изучения войны проанализировали все направления на фронте с точки зрения предполагаемого наступления. По их данным, на Херсонском направлении наступление невозможно, поскольку врагу не удастся переправиться через Днепр. Создание и укрепление линий обороны в Запорожье также указывает на то, что вероятность наступления на этом направлении очень низкая.

Однако высока вероятность наступления именно на Луганском направлении, целью которого может стать полная оккупация области и повторный захват территорий Харьковской области. Но аналитики отмечают, что до сих пор не ясно, удастся ли россиянам пойти в наступление. Планировать наступление и начать его – одно дело, а провести его – совсем другое.

Эксперты также отмечают, что для того, чтобы отвлечь внимание от Луганского или любого другого направления, россияне могут попытаться совершить диверсионные атаки на Севере, в том числе с территории Беларуси. Это отвлечет Силы обороны от основных направлений наступления.

К слову, о Беларуси. Пока аналитики Института называют наступление из Беларуси маловероятным, но все же возможным. У белорусской армии нет ударной силы, которая смогла бы начать наступление и их формирование по включению российских войск на территории Беларуси не зафиксировано.

Ситуация в Луганской области

Летом россиянам удалось почти полностью захватить территорию Луганской области, и в Кремле выдали это как "победу". Однако для врага быстро ситуация изменилась – в сентябре украинские воины начали масштабное контрнаступление, в рамках которого удалось освободить почти всю территорию Харьковской области и начать деоккупацию Луганской.

Нашим воинам удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов на западе области. Сейчас основные бои продолжаются на линии Сватово – Кременная. После поражения в Лимане оккупанты начали укреплять линию обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских военных. Однако бои продолжаются.