Кто помешал России в начале войны высадить в Одессе десант: в ВМС дали четкий ответ

В начале полномасштабного вторжения в планах врага было и наступление на Одессу. Наши военные видели невооруженным глазом российские корабли возле города.

Недавно председатель Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о роли митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в обороне Одессы во время первых дней российского вторжения. По словам чиновника, тот почти сутки ездил вдоль побережья с иконой. Это якобы привело к 10-дневному шторму и помешало высадке российского десанта, передает 24 Канал со ссылкой на Армию Inform.

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Кто спас Одессу

Командующий Военно-Морских Сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал свою версию, как удалось помешать высадке десанта в Одессе.

По словам военного, на пути противника стала 80-тая бригада ДШВ.

Высадка десанта была возможна только при условиях, если бы противник прошел Вознесенск и вышел на трассу Одесса – Киев. Тогда, говорит Неижпапа, Одесса фактически была бы в полуокружении, что сделало бы возможным высадку десанта с моря.

Впрочем, 80 бригада ДШВ не допустила прохождения в Вознесенск. Другие подразделения, "Нептуны", а в дальнейшем и другие ударные средства были наготове поражать вражеские корабли. Поэтому оккупанты были вынуждены отступить.