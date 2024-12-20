Нещодавно голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про роль митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела в обороні Одеси під час перших днів російського вторгнення. За словами посадовця, той майже добу їздив вздовж узбережжя з іконою. Це нібито призвело до 10-денного шторму і завадило висадці російського десанту, передає 24 Канал із посиланням на Армію Inform.

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Хто врятував Одесу

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів свою версію, як вдалося завадити висадці десанта в Одесі.

За словами військового, на перешкоді противника стала 80-та бригада ДШВ.

Висадка десанту була можлива лише за умов, якби противник пройшов Вознесенськ і вийшов на трасу Одеса — Київ. Тоді, каже Неїжпапа, Одеса фактично була б у напівоточенні, що уможливило б висадку десанту з моря.

Втім, 80 бригада ДШВ не допустила проходження у Вознесенськ. Інші підрозділи, "Нептуни", а в подальшому й інші ударні засоби були напоготові уражати ворожі кораблі. Тому окупанти були змушені відступити.