Опасный выступ между Покровском и Торецком: ISW раскрыл план России в Донецкой области
- Российские войска пытаются окружить Покровск, продвигаясь на северо-восток и северо-запад от города.
- Российское командование планирует постепенный охват городов и поселков в Донецкой области, пытаясь обходить украинскую оборону и вынуждая ВСУ к отступлению под угрозой окружения.
Российские войска продолжают усилия по охвату Покровска. Оккупанты продвигаются на северо-восток от города – до автодороги Т-0504 Покровск – Константиновка и на северо-запад от него – в направлении Доброполья.
Российское командование, вероятно, намерено использовать выступ между Покровском и Торецком, чтобы окружить Покровск с северо-востока и севера или обойти украинскую оборону в Константиновке с юго-запада и запада, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
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Россияне хотят заставить ВСУ отступить из Покровска под угрозой окружения
Выступ между Покровском и Торецком: смотрите на карте
Захватчики действуют на северо-восточном фланге Покровска
Недавно российские силы захватили Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к юго-востоку от Розино (все – на северо-восток от Покровска).
Продвижение россиян на запад и северо-запад от Розино скорее всего поддерживает попытку окружения Покровска и Мирнограда – операционную цель, которую они преследуют уже более 18 месяцев.
ISW еще в декабре 2024 года прогнозировал, что захватчики должны осуществить существенный прорыв в направлении Родинского (на запад от Розино), чтобы охватить Покровск с северо-востока. Последние продвижения вблизи Розино соответствуют этому прогнозу.
Кроме того, намерение оккупантов окружить Покровск с северо-востока соответствуют недавние сообщения о том, что вражеские войска сосредоточили атаки в районе между Малиновкой, Новоалексеевкой и Поповым Яром (все расположены на северо-восток от Покровска), пытаясь перерезать украинскую логистику к Мирнограду и самого Покровска.
На юго-востоке, юге и юго-западе от Покровска российские силы в основном испытывают трудности в продвижении через украинские беспилотники с конца 2024 года и с января 2025 года фактически остаются на тех же позициях.
Поэтому, российское командование, вероятно, сейчас предоставляет приоритет продвижению на северо-восток от Покровска, пытаясь закрепиться в районе Родинского. Это может позволить или атаковать Покровск непосредственно, или продвигаться в сторону Новоалександровки (северо-западнее Покровска), чтобы перерезать трассу М-30 Покровск – Павлоград и заставить ВСУ отступить из Покровска под угрозой окружения.
Также возможен вариант, что россияне будут продвигаться севернее Удачного или Котлиного (оба – на юго-запад от Покровска), чтобы перерезать трассу М-30, если им удастся преодолеть украинские оборонительные позиции в районе, хотя пока это маловероятно.
Дальнейшее продвижение России в Доброполье будет свидетельствовать о приоритетности тактики продвижения западнее украинского оборонительного пояса – системы укрепленных городов, которые являются основой украинской обороны – и попытки заставить ВСУ оставить укрепления под угрозой охвата, а не лобовой атакой.
Оккупанты могут попытаться обойти оборону ВСУ в Константиновке
Командование России, вероятно, корректирует свои планы, и может попытаться создать выступление на полях и в небольших населенных пунктах между Добропольем и Константиновкой, чтобы обойти укрепления с запада. Для этого россиянам придется пересечь реку Казенный Торец в нескольких местах и обеспечить надлежащее снабжение на западном берегу. Также им, вероятно, придется захватить населенные пункты вдоль линии Покровск - Александровка (на север от Доброполья), чтобы полностью перерезать украинские наземные пути снабжения к оборонительному поясу.
Эта операция соответствует недавней тактике и оперативным концепциям РФ, которая пытается продвигаться путем постепенного охвата отдельных городов и поселков, вместо быстрых и глубоких прорывов обороны, которые российские войска пока не способны осуществить. ISW ранее отмечал, что российское командование разрабатывает и распространяет доктрину продвижения с помощью постепенного охвата населенных пунктов, заставляя украинские силы к отступлению – как это было в Авдеевке (февраль 2024) и Угледаре (октябрь 2024).