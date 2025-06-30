Наступление на Покровск началось еще в 2023 году: как продолжается летняя кампания россиян в Донецкой области

Захват Покровско-Мирноградской агломерации россияне планировали еще со второй половины 2023 года – именно тогда началось большое наступление на Покровск. Однако до условной границы агломерации враг до сих пор не дошел.

Зато уже дважды пытался его обойти. Детали рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит возле Покровска

Первая попытка россиян обойти границу Покровско-Мирноградской агломерации была во время зимней кампании 2025 года. Тогда оккупанты пытались двигаться западной стороной и отрезать город от трассы на Павлоград Днепропетровской области. Однако им не удалось взять Покровск в полукольцо – враг отступил, понеся большие потери.

Сейчас противник непосредственно отошел от агломерации – на Покровском направлении он действует к востоку от города. Россияне фактически пересекли трассу на Константиновку и пытаются продвигаться на север.

По состоянию на сейчас понятно – это одна из их целей на летнюю кампанию. Мы не можем сказать, что они активно приближаются к агломерации, но ситуация, безусловно, является угрожающей. Надо отбрасывать их за трассу, снижать их атакующие возможности..

– подытожил Трегубов.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 июня, на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.