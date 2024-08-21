Покровск стал главной целью россиян․ Что задумал враг и какие угрозы создает наступление на город

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Последние несколько месяцев ситуация на Покровском направлении является крайне сложной – враг постоянно атакует и, к сожалению, продвигается вперед. После ухода Сил обороны из Авдеевки, россияне активно наступали, однако ВСУ смогли остановить оккупантов. Но после того, как они захватили Очеретино – ситуация снова стала критической.

Еще в начале августа во время интервью иностранным медиа президент Владимир Зеленский заявил, что после провала наступления на Харьковщине враг свернул свою операцию там и осуществляет перемещение сил. По его словам, сейчас россияне решили сосредоточиться в Донецкой области и главной целью выбрали город Покровск. Несмотря на прорыв ВСУ в Курскую область, россияне продолжают наступление в Донецкой области и не отказываются от своей цели.

По состоянию на 20 августа расстояние от Покровска до линии соприкосновения составляет около 11 километров. Кроме активных наступательных действий, враг ведет постоянные обстрелы Покровска и близлежащих населенных пунктов – Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мирнограда и других.

Почему Покровск стал главной целью для россиян и какие угрозы это создает для Украины – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание У жителей Мирнограда остаются считанные дни для эвакуации из-за приближения оккупантов

Оккупация Авдеевки и курс на Покровск

В конце зимы наиболее ожесточенные бои на фронте шли в Авдеевке и в ее окрестностях. Россияне бросили все силы на захват города, который 10 лет был прифронтовым. Захватчики действовали по привычной тактике – с помощью всего арсенала стирали город с лица земли. Поэтому 17 февраля высшее военное командование приняло решение о выходе Сил обороны из Авдеевки – с тех пор руины города оказались в оккупации.



Линия фронта после выхода ВСУ из Авдеевки / Карта DeepStateMAP

Однако враг не остановился на Авдеевке. Россияне продолжали наступать, фактически не давая Силам обороны освоиться и закрепиться на новых позициях, поэтому в течение следующих недель линия фронта сместилась на около 10 километров от Авдеевки.

Однако Силам обороны удалось на некоторое время стабилизировать линию обороны в районах сел Бердычи, Семеновка и Тоненькое. Но в конце апреля оккупанты прорвали оборону в районе села Очеретино и в течение нескольких дней захватили село. Долгое время шли дискуссии о том, чья же ошибка привела к оккупации поселка, однако факт оставался фактом – Россия пробила оборону и ситуация снова усложнилась.



Линия фронта после прорыва в Очеретино / Карта DeepStateMAP

То есть с конца апреля и до сих пор ситуация на направлении остается сверхсложной. И сейчас враг нацелился на захват Покровска.

Изменчивость планов врага

Покровск, как и Славянск и Краматорск, является приоритетной целью россиян. Так или иначе, однако подходы врага к достижению целей являются изменчивыми, учитывая ситуацию на фронте. Например, после прорыва в Очеретино приоритетом для россиян стал выход на трассу Покровск – Константиновка, которая была важным логистическим путем для Сил обороны.

Оккупантам удалось критически приблизиться к трассе и от нее их сейчас отделяет небольшое село Воздвиженка. От линии соприкосновения до трассы расстояние составляет менее 6 километров, поэтому ее использование для Сил обороны сейчас является рискованным. Однако врага в районе села удалось остановить и последние несколько недель все попытки россиян захватить Воздвиженку и выйти на трассу безуспешны.

Выход на трассу означает для россиян не только перерезание логистики, но и открытие сразу двух путей для дальнейших продвижений – как на Покровск, так и на Константиновку.

Так или иначе, цель – Покровск. Оккупанты начали искать другие пути и все-таки, к сожалению, нашли. Россиянам удалось прорвать оборону в районе села Прогресс и за 2 дня захватить его, а дальше – продвижение на Веселое, Сергеевку и Желанное. В то же время Камышевка, Новогродовка, Гродовка и другие прилегающие села враг буквально уничтожает всем имеющимся вооружением. Также оккупанты обстреливают Селидово, которое сейчас расположено в менее чем 5 километрах до фронта. Достается и Мирнограду, который отделяют от фронта считанные километры, и, конечно, Покровску.



Линия фронта по состоянию на 19 августа 2024 года / Карта DeepStateMAP

По словам президента Владимира Зеленского, после провала Харьковской операции россияне начали перебрасывать ресурсы на Покровское направление, которое для оккупантов сейчас выглядит как наиболее перспективное, поскольку:

на севере Харьковщины продвижений у врага нет, Силы обороны наносят поражения, в том числе и по российской территории. Приграничье Белгородской области фактически стало анонсированной россиянами "санитарной зоной";

кампания с наступлением на Боровую несмотря на привлеченные ресурсы не стала успешной, бои продолжаются в селах на западе Луганщины;

несмотря на привлеченные ресурсы и силы, россияне не могут прорваться в Торецк и захватить Нью-Йорк;

в Часовом Яре после захвата микрорайона Канал попытки продвинуться дальше заканчиваются безуспешно. Конечно, такими они являются исключительно из-за мощного сопротивления со стороны Сил обороны.

За последние недели самые большие продвижения у россиян именно в направлении Покровска. Поэтому, вероятно, именно поэтому враг на него и нацелился.

Начало операции ВСУ в Курской области 6 августа заставило россиян снимать некоторые подразделения с направлений в Украине и перебрасывать на защиту собственной территории. Однако подразделения, которые сдерживают нашествие россиян на Покровском направлении, констатируют – в их зоне ответственности вражеское давление не уменьшилось.

В чем стратегическое значение Покровска

Покровск сейчас является одним из крупнейших городов Донецкой области, который находится под контролем Украины. Из-за своего расположения город был логистическим центром – оттуда идут пути на Константиновку и Часов Яр, на Славянск и Краматорск, ранее – на Авдеевку. Стратегическое значение города отмечает и боец 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Владислав Данко в комментарии 24 Каналу.

Покровск – это транспортный хаб, потому что здесь есть большая логистика украинских сил. Кто бывал в Донецкой области, понимает, что отсюда идет дорога на Краматорск, Славянск. Отсюда идет дорога на Константиновку. То есть здесь расходятся дороги, отсюда идет большая логистика. Поэтому именно этот город является ключевым для врага. Ну и это крайний крупный город. После Покровска, напомню, до границы с Днепропетровской областью остаются только небольшие села,

– отмечает военнослужащий.

47-я ОМБр является одним из подразделений, которым приходится сдерживать оккупационные войска на Покровском направлении. В отличие от весны, оккупанты сейчас изменили свою тактику. Если раньше россияне делали ставки на "банзай-атаки" с привлечением бронетехники, то теперь – пешие штурмы.

Враг перешел от штурмов на технике к исключительно пехотным штурмам. Если раньше мы наблюдали по 10 – 15 единиц техники, которая ехала с оккупантами в бой, (а мы их обнаруживали на подступах за 2 – 3 километра от линии фронта и пытались большинство из них, а то и все, уничтожать еще на подъездах к нашим позициям), то сейчас техники почти не видно. То есть она работает больше в тылу. Оккупанты передвигаются либо легкой техникой, либо пешком. И в этом им очень сильно помогают посадки, ведь там не всегда аэроразведка может обнаружить врага. Они передвигаются небольшими группами, скапливаются в определенных местах и с тех мест продолжают свои штурмы наших позиций. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы выявлять их еще на подходах, однако природные условия не всегда это позволяют,

– объясняет Владислав Данко.

Какова ситуация в районе Покровска

По словам Владислава, едва ли не наибольшее количество штурмов со стороны россиян приходится именно на Покровское направление – в частности, на зону ответственности подразделения и особенно на пехоту бригады.

Хочу отметить на нашем направлении пехотинцев, которые сдерживают это безумное давление со стороны россиян, которые преобладают нас ориентировочно в соотношении 1 к 7, 1 к 8, а иногда и 1 к 10. И несмотря на такую большую жару они держат наши позиции, насколько это возможно. Сдерживают врага, не дают ему продвинуться. И здесь важно призвать иностранных партнеров, наших союзников, предоставлять больше такой современной, более точной техники и оружия, которая бы помогала не только 47-й бригаде, но и смежным подразделениям сдерживать врага,

– отмечает воин.

Россияне активно ведут штурмовые действия по всей линии соприкосновения в районе Покровска и обстреливают прифронтовые населенные пункты в зоне от линии соприкосновения до Покровска и Мирнограда и по этим же городам включительно.

Сейчас в Покровской общине продолжается эвакуация. Сложная ситуация в Мирнограде – несмотря на постоянные обстрелы там еще остаются гражданские, и даже те, кто несмотря на обязательную эвакуацию детей остается в городе. Для того чтобы избежать эвакуации, родители прячут детей. По предварительным прогнозам, у жителей Мирнограда для выезда остались считанные дни, ведь россияне все ближе к городу.

В Покровске также продолжается эвакуация, ежедневно сотни людей покидают город. 19 августа местные власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. В прифронтовых населенных пунктах комендантский час продлен и длится с 15:00 до 11:00, то есть 20 часов в сутки. Такое нововведение, в частности, касается Мирнограда и Селидово.

Чего хотят достичь россияне

Покровск является одним из крупнейших городов подконтрольной Украине территории Донецкой области. Конечно же, враг рассчитывает на оккупацию города, однако опыт показывает, что городские бои являются сложными для оккупантов. К сожалению, это сопровождается и постоянными разрушениями города.

Уже несколько месяцев продолжаются бои в Часовом Яре, Красногоровке и Волчанске. Из этого можно сделать вывод, что, как минимум, врагу не удастся просто так захватить город. Вопрос только в том, как оккупанты будут действовать дальше.

Приближение линии фронта к Покровску приводит к тому, что город теряет роль логистического хаба для наших воинов. Для россиян это может стать промежуточным "успехом" и враг может спланировать свои силы не на захват города, а на другие направления. Например, от Покровска идет прямая дорога на Константиновку, для которой риски создает одновременно и давление россиян на Торецк.

Менее вероятный сценарий – дальнейшее наступление в направлении Доброполья – Александровки, ведь сейчас оккупанты не могут продвинуться в Краматорск из-за боев в Часовом Яре, поэтому могут попытаться "обойти" и давить на город с западной стороны.



Потенциальные угрозы от наступления россиян на Покровск на других направлениях / Карта DeepStateMAP

Как действовать украинцам

Война – сложная и изменчивая. Однако важно быть едиными не только в моменты наибольших подъемов или страшных бед, а ежедневно и ежеминутно работать на единую цель. В феврале 2024 года, когда ситуация в Авдеевке становилась катастрофической, уровень поддержки армии в тылу вырос колоссально – все сборы закрывались быстро, однако битва за город доходила до завершения.

Важно поддерживать армию уже и сейчас, чтобы не допускать еще таких ситуаций.

Нужно не бояться. Нужно вступать в наши ряды. Нужно донатить. Делать все максимально возможное для того, чтобы не допускать продвижения врага, чтобы выдержать вот это их нашествие, эти их штурмы. Ведь рано или поздно оккупант выдохнется. И тогда, мы все надеемся, наступит наше время, когда мы сможем ударить в ответ. Для этого, конечно, нужны люди и вооружение. Третий год некоторые украинские бойцы находятся в рядах Сил обороны, уставшие, но все равно не падают духом. Стараются делать все, что от них зависит, лишь бы только сдержать врага. Так же гражданское общество должно не пускать руки, не падать духом и работать,

– подчеркивает Владислав Данко, воин 47 ОМБр.

Важно. Нас ждет сложный период, но самым сложным он был, остается и будет для защитников, которые прилагают все усилия, чтобы остановить врага. Это сложная и титаническая работа, которая нуждается в поддержке каждого из нас. Наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Также не оставляйте без внимания сборы от знакомых и друзей-волонтеров, в частности, на нужды защитников на Покровском направлении.