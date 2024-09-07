Знаем этот маневр, – генерал армии сказал, куда враг направил силы на Покровском направлении

Стратегия лобовых ударов, чтобы зайти в Покровск не удалась. Украина уничтожила огромные силы противника на этом направлении и остановила продвижение.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что половина из всех потерь врага приходится именно на Покровский, Торецкий сектора. Это существенно подрывает обороноспособность России.

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Что задумал враг в Донецкой области

Страна-агрессор понимает сложность ситуации, поэтому вынуждена отрабатывать нестандартные решения. Например, перемещение на юг, где были подготовлены ударные группы. Говорится об Угледаре, чтобы там создать предпосылки фланговых атак и даже окружения отдельных наших подразделений.

Оккупанты продвинулись туда, чтобы создать возможности захода с дальних флангов юга и нейтрализовать некоторые позиции. Это нужно для того, чтобы Украина не ударила с южного направления по их силам.

Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там,

– рассказал Николай Маломуж.

Мы проводим контрудары, противодействуем благодаря оборонительным сооружениям, ландшафтным возможностям – все это сдерживало врага, поэтому он пошел путем фланговых ударов.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

"Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Тогда обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать Знаем этот маневр. Бои сложные, но позиции стабилизировались", – добавил Маломуж.

Обратите внимание! О стабилизации направления также заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, количество артиллерийских обстрелов и интенсивность российского наступления уменьшились.

Сейчас россиянам не хватает ресурсов, Украина проводит контратаки. Задачу Владимира Путина – ежедневно захватывать новые села – не удается выполнить. Продвижение фиксируется, но несмотря на это, заметна стабилизация в направлении Покровска и других участков фронта.