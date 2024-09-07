Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що половина з усіх втрат ворога припадає саме на Покровський, Торецький сектори. Це суттєво підриває обороноздатність Росії.

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Країна-агресорка розуміє складність ситуації, тому змушена відпрацьовувати нестандартні рішення. Наприклад, переміщення на південь, де були підготовлені ударні групи. Мовиться про Вугледар, щоб там створити передумови флангових атак і навіть оточення окремих наших підрозділів.

Окупанти просунулись туди, щоб створити можливості заходу з дальніх флангів півдня і нейтралізувати деякі позиції. Це потрібно для того, щоб Україна не вдарила з південного напрямку по їхніх силах.

Ворога дійсно зупинили на підступах до Покровська, але він перемістив свої ресурси на південь і намагається наступати там,

– розповів Микола Маломуж.

Ми проводимо контрудари, протидіємо завдяки оборонним спорудам, ландшафтним можливостям – все це стримувало ворога, тому він пішов шляхом флангових ударів.

Ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

"Окупанти хотіли створити ширший фронт для наступальних операцій. Тоді обійти Покровськ, штурмуючи місто. Ми не даємо цього зробити Знаємо цей маневр. Бої складні, але позиції стабілізувалися", – додав Маломуж.

Зверніть увагу! Про стабілізацію напрямку також заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність російського наступу зменшились.

Зараз росіянам бракує ресурсів, Україна проводить контратаки. Завдання Владіміра Путіна – щодня захоплювати нові села – не вдається виконати. Просування фіксується, але попри це, помітна стабілізація в напрямку Покровська та інших ділянок фронту.