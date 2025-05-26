Пытаются продвинуться, – военный назвал город, который хотят захватить россияне возле Покровска

Сегодня Покровское направление является едва ли не основным направлением наступления всей российской армии. Здесь происходит около половины всех наступательных действий врага.

Как рассказал 24 Каналу командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", оккупанты действительно подтягивают сюда резервы. Говорится о достаточно серьезных силах.

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Почему для России важен Покровск

"Враг пытается продвигаться в направлении восточного фланга города Покровск до населенного пункта Малиновка. Так он создает определенные проблемы для Сил обороны, которые приходится преодолевать", – отметил военный.

Оккупанты подтянули на это направление артиллерию, специализированные подразделения БПЛА, тяжелую технику, средства РЭБ. Пока неизвестно, все это для летнего наступления, или все-таки для текущих штурмов.

Россия не разделяет политику и военные действия. Часть ее агрессии, особенно во время мирных переговоров, – это попытка оказать давление, показать свою мощь,

– подчеркнул "Тайфун".

Кроме этого, город Покровск пропагандисты называют "воротами Донбасса", поэтому для них он – стратегическая цель. Это довольно большой город, который расположен в направлении трассы Покровск – Краматорск, поэтому открывает определенные логистические возможности, развязывает врагу руки для дальнейшего продвижения на север.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Какую тактику использует Россия

Дроны на оптоволокне получили стремительное распространение. Их основное преимущество в том, что они устойчивы к помехам, наши силы могут лучше сохранять управление таким беспилотником в критических ситуациях. Учитывая, что фронт перенасыщен РЭБом, это довольно серьезная сила, однако не единственной.

Мы видим, что враг начал активно применять большие FPV, которые даже в сложные погодные условия могут залетать достаточно глубоко. Поэтому это является серьезной угрозой, но не основной,

– добавил "Тайфун".

Сегодня оккупанты продвигаются малыми группами, находят определенные щели, дыры, чтобы провести накопление. Таких групп на отдельном участке фронта может насобираться десятки. Тогда в определенный момент они начинают двигаться с применением FPV-дронов, техники, артиллерии, под прикрытием тяжелобронированной техники или танков.

На фронте больше не видят классических штурмов, когда наступают десятки единиц техники. Теперь все это происходит в сочетании с дронами, мотоциклами, пехотой и автомобилями. Итак, тактика врага довольно гибкая.

Обратите внимание! Военные проводят сбор на нужды отряда "Тайфун". Присоединиться к нему можно по ссылке!

В отряде подчеркнули, что техника ломается очень часто, есть много логистических моментов – все это обеспечивают благодаря таким сборам. Поэтому важно помогать воинам, потому что, несмотря на все "мирные договоренности", победа не так близка, как нам хочется. Надо всеми силами способствовать тем, кто в армии.