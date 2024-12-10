Россия готовит решающее наступление на Покровск: что определит его характер

Россияне готовятся к наступлению на Покровск в Донецкой области. Эта операция может стать решающим этапом наступательной кампании на этом направлении.

Россия подготовила для этого до 18 000 солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что повлияет на успешность российского наступления на Покровск

Дальнейшее развитие событий зависит от способности российских сил нейтрализовать украинские укрепления вокруг Курахово, расположенного к востоку от Великой Новоселки. Этот выступ представляет угрозу для российских линий снабжения, что затрудняет их наступление на Покровск с севера.

Россияне сконцентрировали в регионе до девяти полков и бригад общей численностью до 18 000 солдат. Они продолжают атаковать механизированными и пехотными группами, постепенно продвигаясь на юг и восток от Курахово. Худший сценарий для Украины – прорыв линии обороны между двумя ключевыми селами, что может отрезать украинские силы на востоке.

Если украинские войска будут вынуждены отступить, россияне смогут выровнять линию фронта, уменьшив угрозу для своих флангов. Это упростит их план изоляции Покровска. В то же время, даже при сохранении украинских позиций, враг может рискнуть атаковать город, пренебрегая опасностью для своих флангов.

На развитие событий может повлиять зимняя погода, которая усложнит боевые действия, а также возможное прекращение военной помощи Украине со стороны США, если администрация избранного президента Дональда Трампа изменит политику страны.

Пока трудно спрогнозировать, как россияне будут действовать в отношении Покровска, но атаковать они точно будут, отмечают в Forbes.

Напомним, оборонительные рубежи между Великой Новоселкой, Курахово и Покровском остаются незавершенными. Украина не в состоянии вовремя завершить укрепление из-за плохой координации и недостатка рабочей силы, хотя на это выделили 7,3 миллиона долларов. В линии обороны есть критические пробелы, где вторая линия обороны не завершена, а третья даже не начата.

Ранее штурмовики "СКАЛЫ" уничтожили группу россиян, которые наступали на Покровск. Враг пытался продвинуться к городу, но его атаковали Силы обороны, уничтожив с полтора десятка оккупантов.