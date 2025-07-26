КАБы врага получили новое назначение: в ОСГВ "Хортица" сказали, как изменились штурмы россиян

Ситуация на поле боя до сих пор остается сложной, хотя украинские защитники прилагают много усилий для противостояния врагу. Именно в Донецкой области сейчас горячее всего.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ОСГВ "Хортица", майор Виктор Трегубов, отметив, что наиболее активные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. На других противник менее активен, однако давление постоянное.

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Что противник использует для наступления?

Виктор Трегубов отметил, что на поле боя противник чаще использует малые пехотные группы. Немного снизилось количество и объем применения легкой техники. Тяжелая техника сейчас почти не используется, кроме Покровского направления, где враг привлекает все.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Также очень активная война дронов, частое применение КАБов вдоль всей линии разграничения. Россияне даже КАБами пытаются бить те объекты, которые не имеют военного значения. Это уже похоже на террор. Особенно, если брать Новопавловское направление. КАБы там падают на абсолютно мирные поселки,

– отметил он.

По словам Виктора Трегубова, оккупанты понимают, что не смогут взять Днепропетровскую область, однако ударами бомб пытаются обозначить свое присутствие там.

Стоит отметить, что на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои – Россия пытается прорвать украинскую оборону, используя численное преимущество. В то же время, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, ситуация осложняется нехваткой пехоты и вооружения. Жмайло также отметил, что России стремится продемонстрировать Западу слабость украинской обороны, чтобы склонить Киев к выгодному для Москвы перемирию.