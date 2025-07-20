Украинские военные продвинулись на Покровском направлении, – ISW

Российские войска продолжают наступление на большинстве направлений фронта. Врагу удалось достичь продвижений на некоторых из них.

Оккупанты пытались прорываться в направлении Большого Бурлука, однако успехов не имели, передает 24 Канал.

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Где Россия оккупировала новые земли?

По данным Института изучения войны, противник проводил активные штурмы в Харьковской и Донецкой областях. Впрочем, продвинуться он сумел только на Новопавловском направлении.

Так, геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, свидетельствуют о движении вперед российских войск в северо-восточной части Воскресенки (юго-запад от Новопавловки).

Враг наступает в направлении Днепропетровщины / Карта ISW

К слову, представитель одной из украинских бригад сообщил, что ранее захватчики проводили здесь штурмы группами по 4 – 6 человек, но сейчас применяют огневые группы по 2 – 3 военных. Враг прекратил использовать мотоциклы в штурмах и теперь использует их только для подвоза боеприпасов или личного состава, после чего те пешком преодолевают 10 – 15 километров до передовых позиций. Несмотря на значительные потери, враг быстро пополняет ресурсы.

Между тем украинские силы тоже имели успех. Они отбили позиции на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о продвижении защитников в северной части Николаевки (северо-восток от Покровска).

Украинские военные имели успех в районе Покровска / Карта ISW

Добавим, что геолокационные кадры за 16 июля указывают на продвижение защитников также на юго-восток Новоэкономичного (расположенное рядом с Николаевкой)

Заметим, что противник заявил о якобы начале активного штурма Покровска. Впрочем, в ОСУВ "Хортица" заметили, что ситуация в зоне его ответственности остается неизменной уже в течение недели.

Там уточнили, что оккупанты пытаются продвинуться на север от трассы Покровск – Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Враг хочет обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.