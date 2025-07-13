Россияне продвигаются на Севере и реализовывают замысел по окружению Покровска, – Deep State

Оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях.унуРоссийские войска пытаются окружить Покровск, продвигаясь на северо-восток и северо-запад от города.

Захватчики планируют существенный прорыв в направлении Родинского, чтобы охватить Покровск с северо-востока. Они приблизились к своей цели, недавно оккупировав населенный пункт Разино, который расположен на северо-восток от Родинского на расстоянии примерно 9 километров, передает 24 Канал.

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Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях

Враг оккупировал Разино: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты продвинулись возле Возрождения. Этот населенный пункт расположен на юг от Покровска на расстоянии примерно 10 километров.

Где расположено Возрождение: смотрите на карте

К сожалению, захватчики имеют успех и на Торецком направлении. Здесь противник продвинулся в районе Торецка и Дилиевки.

Где Торецк на карте

Где Дилиевка на карте

Российские оккупанты продолжают наступление на севере Харьковской области. Здесь враг продвинулся возле Красного Первого.

Оккупанты продвинулись возле Красного Первого: смотрите карту

К слову, российские силы пытаются расширить плацдарм между Поповым Яром, Новооленовкой и Малиновкой для контроля над логистическими путями в Мирноград и Покровск.