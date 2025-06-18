Это нонсенс, – Грабский объяснил, почему фортификации на Сумщине построены не на границе

Российские войска пытаются развить наступление на Сумщине. Учитывая это, в обществе возникли оживленные дискуссии об уровне укреплений на границе в этой области.

Первые укрепления идут на глубине 20 – 25 километров и это абсолютно правильно. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Сергей Грабский, объяснив, что по всем нормам никто не роет окопы просто по линии границы.

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Почему укрепления не возводят на границе

Строительство фортификации не проводят на границе, потому что это сразу будет означать большой риск потерять позиции и людей. Ведь враг может наблюдать за тем, что происходит и нанести удар.

Поэтому мы отвергаем вероятность того, что кто-то роет окопы просто по линии государственной границы. Это чушь,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же есть такое понятие как полоса обеспечения. Это часть приполья глубиной от 7 до 12 километров, в которой создают специальные условия для определения направления действия врага, затруднения прохождения этой территории и нанесения предупредительных ударов. В соответствии с нормативными документами там не может быть сплошных линий обороны.

Если военное руководство приняло решение рыть окопы или создавать линию обороны на таком расстоянии, значит, оно имело для этого основания. Более того, такие решения принимают на высшем уровне государства, а общие объемы земляных работ выполняют не военные, а гражданские подрядчики.

Поэтому есть определенное рациональное объяснение, почему основная линия окопов появляется в 20 километрах от границы.

Могут ли быть какие-то ошибки с точки зрения технического выполнения работ? Конечно, могут. Мы так и не перешли к ситуации, когда имеем подрядчиков с опытом. К сожалению, такой опыт достигается, в частности кровью, ошибками и напряженной работой,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Есть информация, что некоторые подрядчики могут не добросовестно выполнять свою работу. Это правда, но такое может произойти не только на Сумском направлении, но и на других. Также не надо забывать, что война – это искусство обмана. Враг не должен знать, какие проблемы у нас возникают, где именно мы строим укрепления.

"Мы не имеем бесконечных запасов так называемых "зубов дракона", колючей проволоки, противопехотных противотанковых мин. Поэтому окончательное решение о развертывании инженерно-фортификационных сооружений или заграждений принимается военным командованием, исходя из потребностей", – добавил Сергей Грабский.

Ситация на Сумщине: смотрите на карте

Поэтому стоит относиться критически к любым сообщениям о якобы несоответствии фортификаций к нормам. Также не забывайте об оперативной маскировке, которая очень важна во времени войны.

Заметим, враг продолжает активные бои на севере Сумщины, использует тактику малых штурмовых групп и так хочет расширить фронт. Но в последнее время, из-за нехватки живой силы, темпы наступления россиян уменьшились.