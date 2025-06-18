Перші укріплення йдуть на глибині 20 – 25 кілометрів і це абсолютно правильно. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, пояснивши, що за всіма нормами ніхто не риє окопи просто по лінії кордону.

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Чому укріплення не зводять на кордоні

Будівництво фортифікації не проводять на кордоні, бо це одразу означатиме великий ризик втратити позиції та людей. Адже ворог може спостерігати за тим, що відбувається і завдати удару.

Тому ми відкидаємо вірогідність того, що хтось риє окопи просто по лінії державного кордону. Це нісенітниця,

– наголосив військовий експерт.

До того ж є таке поняття як смуга забезпечення. Це частина передпілля глибиною від 7 до 12 кілометрів, в якій створюють спеціальні умови для визначення напрямку дії ворога, утруднення проходження цієї території та завдання попереджувальних ударів. Відповідно до нормативних документів там не може бути суцільних ліній оборони.

Якщо військове керівництво ухвалило рішення рити окопи або створювати лінію оборони на такій відстані, значить, воно мало для цього підстави. Ба більше, такі рішення ухвалюють на вищому рівні держави, а загальні обсяги земляних робіт виконують не військові, а цивільні підрядники.

Тому є певне раціональне пояснення, чому основна лінія окопів з'являється за 20 кілометрів від кордону.

Чи можуть бути якісь помилки з погляду технічного виконання робіт? Звісно, можуть. Ми так і не перейшли до ситуації, коли маємо підрядників з досвідом. На жаль, такий досвід досягається, зокрема кров'ю, помилками й напруженою роботою,

– підкреслив Сергій Грабський.

Є інформація, що деякі підрядники можуть не сумлінно виконувати свою роботу. Це правда, але таке може статися не лише на Сумському напрямку, а й на інших. Також не треба забувати, що війна – це мистецтво обману. Ворог не має знати, які проблеми у нас виникають, де саме ми будуємо укріплення.

"Ми не маємо нескінченних запасів так званих "зубів дракона", колючого дроту, протипіхотних протитанкових мін. Тому остаточне рішення щодо розгортання інженерно-фортифікаційних споруд або загороджень приймається військовим командуванням, виходячи з потреб", – додав Сергій Грабський.

Ситація на Сумщині: дивіться на карті

Тому варто ставитися критично до будь-яких повідомлень про нібито невідповідність фортифікацій до норм. Також не забуваймо про оперативне маскування, яке дуже важливе в часі війни.

Зауважимо, ворог продовжує активні бої на півночі Сумщини, використовує тактику малих штурмових груп і так хоче розширити фронт. Але останнім часом, через брак живої сили, темпи наступу росіян зменшились.