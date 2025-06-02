Россияне продвинулись на Сумщине и захватили два села в Донецкой области: обзор фронта от ISW

Россияне уже начали летнее наступление. В частности, враг усилил атаки на Сумском направлении.

На Сумщине продолжаются тяжелые бои. Так, в ГПСУ отмечали, что ситуация особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин непростая, потому что враг продолжает давить, передает 24 Канал.

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Где продвинулись оккупанты

Продвижение врага на Сумщине заметили и аналитики Института изучения войны. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным 1 июня, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (на север от Сум).

Наступление россиян на Сумщине / Фото ISW

В Сумской области враг действует малыми группами, пытаясь проникать в приграничные села, чтобы закрепиться. Ранее президент Зеленский сообщал, что противник собрал на этом направлении войско в 50 тысяч человек.

The Washington Post тем временем писал, что оккупанты атаками на Сумщине и Харьковщине попытаются отвлечь внимание украинских сил. Главным ударом летнего наступления станет Донецкая область. Враг попытается оккупировать Константиновку и Покровск.

Эксперты ISW заметили, что в Донецкой области россияне традиционно продолжали наступательные действия, впрочем подтвержденных успехов не достигли. Кроме одного направления – Торецкого.

Геолокационные данные за 31 мая и 1 июня показывают российских военнослужащих с флагами страны-агрессора в северной Дилиевке (на север от Торецка) и центральной Заре (на запад от Торецка), что свидетельствует о недавнем захвате этих населенных пунктов.

Обстановка на Торецком направлении / Фото ISW

Заметим, что в других направлениях в Харьковской, Херсонской и Запорожье противник тоже совершал атаки, но не продвинулся.