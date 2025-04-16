Даже в страшном сне не представляли: что существенно ломает планы россиян

Украинские военные находятся на территории Курской и Белгородской областей и сковывают там большие силы противника. В то же время враг не оставляет попыток организовать наступление на Харьковщину и Сумщину.

Украина показала России, что может воевать на ее территории. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что присутствие Вооруженных Сил психологически давит на врага

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Как Украина изменила планы врага

"Мы приучили россиян, что можем быть на их территории. Это то, чего они даже не представляли в страшных снах – ни рядовые россияне, ни их военно-политическое руководство", – отметил Иван Тимочко.

Когда-то этот психологический фактор заставил россиян пойти на существенные уступки значительно меньшей стране – Чечне. Она проявила инициативу и начала выходить за пределы своей территории вглубь России. Это привело к подписанию мирного Хасавюртского соглашения.

Поэтому наше присутствие на территории России – это фактор, который ломает нарратив о непобедимости страны-агрессора и нарратив о том, что Путин может контролировать ситуацию,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Если говорить о военно-политическом эффекте, то известно, что Россия планирует наступать Харьковскую и Сумскую области. Такие стратегические замыслы враг имел и раньше. Но Украина их опередила, спланировав Курскую операцию.

"Наше пребывание на Курщине и Белгородщине заставляет россиян вносить коррективы в свои планы. Они вынуждены держать тысячи солдат на этих участках, потому что чувствуют там угрозу", – добавил Иван Тимочко.

Поэтому сейчас мы можем сковывать значительно меньшими силами большое количество российских войск на их территории.