Именно это направление является одним из самых проблемных. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, то, что что происходит на Сумщине, можно назвать обратной стороной Курской операции.

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Чего хочет достичь Россия

Украина завершила Курскую операцию в конце февраля 2025 года. Уже в начале марта Россия начала свое наступление вглубь территории Украины. Сумы и Сумская область стали болезненным местом для нашего государства.

По словам Ивана Ступака, сейчас Россия продвинулась вглубь на 10 километров. Это максимальная глубина. В общем Украина не контролирует около 170 квадратных километров территории области.

Мое личное видение – самая большая угроза для Сум наступит, если России удастся пройти в глубину еще около 10 километров. Тогда могут начаться массированные обстрелы города,

– подчеркнул Ступак.

Сейчас говорится о плохом варианте, поэтому стоит делать все, чтобы до него не дошло. Однако, понятно, что россияне хотели бы реализовать именно такой сценарий. Они стремятся обстреливать Сумы с беспилотников, артиллерии, тем самым, заставляя людей покидать свои дома.

Соответственно бюджет недополучает средств, уменьшается финансирование на военные нужды. Нарастать внутреннее напряжение, российская пропаганда будет убеждать украинцев, что их якобы бросили. Все это наложится на проблемы, которые и так есть в стране.

Ситуация в Сумской области: смотрите на карте

Итак, сейчас оккупанты хотят максимально подсунуться к областному центру, чтобы доставать его огнем реактивной артиллерии, дронами. Ведь это влияет психологически на наше население, а информационно – выгодно Кремлю.

К слову, в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что враг перебрасывает больше ресурсов в приграничные регионы. На Сумщине идут активные бои, но россияне не имеют сил для захвата Сум.