Имеют планы в приграничье: Тимочко прокомментировал движение россиян возле Сумской области

На том, что противник будет пытаться продвигаться на Сумщине, акцентировали уже давно. Россияне хотят реализовать наступательную операцию, которая не удалась им еще в 2024 году.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что тогда Украина смогла перехватить инициативу и начать Курскую операцию. Так врагу не удалось наступать на Сумы.

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Что задумали россияне на Сумщине

В 2024 году Украина сорвала планы врага, ему пришлось решать более насущные вопросы, наступление на Сумщину отложили. Но впоследствии противник смог собрать силы, оттеснить украинских военных с Курщины и начать движение в направлении Сум.

Конечно, Вооруженные Силы до сих пор получают определенные участки на Курщине, наносят превентивные удары по Белгородщине – все это нужно, чтобы замедлить наступление противника на линии фронта. Однако, рост активности на Сумщине был прогнозируемым.

Никто не скрывает, что противнику удалось зайти в ряд населенных пунктов на Сумщине, но они относятся к пограничной полосе. Там никогда не строят масштабные укрепрайоны, потому что есть большая угроза для работников, которые это будут делать. Также их легко обнаружить,

– отметил Иван Тимочко.

В таких случаях линию обороны выстраивают в глубине территорий. Это не означает, что Украина готова отдать определенные села России. Просто готовится масштабная оборона. Именно это мы сейчас наблюдаем.

Оккупанты зашли в те населенные пункты, где уже была эвакуация людей. Это села, которые географически расположены выступлением вглубь российских границ.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

Сейчас противник пытается срезать этот выступ. Для россиян также важна дорога Курск – Юнаковка – Киев. Именно по ней когда-то двигались оккупанты, поэтому примерно ориентируются, какие там пути, состояние готовности, общая ситуация.

"Благодаря большим силам, накоплению пехоты, фронтальным наступлениям – противник хочет занять приграничные территории Украины. Но самое важное – пытаются это информационно масштабировать", – подчеркнул Иван Тимочко.

Если посмотреть на реакцию в информационном пространстве, то создается впечатление якобы россияне уже оккупировали Сумскую область и побеждают без всякого сопротивления. На самом деле это не так. Даже за минимальное продвижение и захват разрушенных сел Россия платит бешеными потерями.

Напомним, в Сумской ОВА сообщили, что ситуация остается сложной, но контролируемой. Враг пытается проводить наступательные действия. Наиболее активные бои происходят в "серой зоне". Согласно карте DeepState, туда входит 10 сел.