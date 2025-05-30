Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що тоді Україна змогла перехопити ініціативу й почати Курську операцію. Так ворогу не вдалося наступати на Суми.

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Що задумали росіяни на Сумщині

У 2024 році Україна зірвала плани ворога, йому довелося розв'язувати більш нагальні питання, наступ на Сумщину відклали. Але згодом противник зміг назбирати сили, відтіснити українських військових з Курщини та почати рух в напрямку Сум.

Звісно, Збройні Сили досі отримують певні ділянки на Курщині, завдають превентивних ударів по Бєлгородщині – все це потрібно, щоб сповільнити наступ противника на лінії фронту. Однак, зростання активності на Сумщині було прогнозованим.

Ніхто не приховує, що противнику вдалось зайти в низку населених пунктів на Сумщині, але вони належать до прикордонної смуги. Там ніколи не будують масштабні укріпрайони, бо є велика загроза для працівників, які це робитимуть. Також їх легко виявити,

– наголосив Іван Тимочко.

У таких випадках лінію оборони вибудовують в глибині територій. Це не означає, що Україна готова віддати певні села Росії. Просто готується масштабна оборона. Саме це ми зараз спостерігаємо.

Окупанти зайшли у ті населені пункти, де вже була евакуація людей. Це села, які географічно розташовані виступом вглиб російських кордонів.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

Зараз противник намагається зрізати цей виступ. Для росіян також важлива дорога Курськ – Юнаківка – Київ. Саме нею колись рухалися окупанти, тому приблизно орієнтуються, які там шляхи, стан готовності, загальна ситуація.

"Завдяки великим силам, накопиченню піхоти, фронтальним наступам – противник хоче зайняти прикордонні території України. Але найважливіше – намагаються це інформаційно масштабувати", – підкреслив Іван Тимочко.

Якщо подивитися на реакцію в інформаційному просторі, то складається враження нібито росіяни вже окупували Сумщину та перемагають без жодного опору. Насправді це не так. Навіть за мінімальне просування та захоплення зруйнованих сіл Росія платить шаленими втратами.

Нагадаємо, у Сумській ОВА повідомили, що ситуація залишається складною, але контрольованою. Ворог намагається проводити наступальні дії. Найбільш активні бої відбуваються у "сірій зоні". Відповідно до мапи DeepState, туди входить 10 сіл.