Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, 3-й армійський корпус Максим Жорін, зауваживши, що Росія зараз не може масовано наступати на всіх напрямках. Але для атак на пріоритетних ділянках фронту у них вистачає ресурсів. Про це свідчить і ситуація в Сумській області.

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Чи є ризик для міста Суми

Як наголосив Жорін, Росія спробує реалізувати свої політичні загрози та зайти вглиб Сумської та Харківської областей. Накопичених сил не вистачить, щоб вони змогли захопити Суми чи Харків. Там хочуть хоча б якось зайти вглиб цих областей і використовувати це в переговорному процесі.

Саме тому вони перекинули туди зараз і особовий склад, і техніку. Також до кордону біля Сумської та Харківської областей перемістили безпілотні підрозділи, завдяки яким вони намагаються забезпечити просування. Це по-справжньому свідчить, що тут у них пріоритетні напрямки. До цього треба ставитися серйозно. Загроза на кордоні зараз суттєва,

– сказав Жорін.

При цьому окупанти мають ресурси тиснути на Куп'янському, Борівському, Покровському напрямках тощо. Упродовж останнього часу динаміка боїв на основних напрямках зросла.

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Як далеко можуть бити FPV-дрони

Як підкреслив Жорін, Росія використовує FPV-дрони як один з найдешевших способів, зокрема, вбивати цивільне населення. Чим ближче окупанти до населеного пункту – тим легше їм здійснювати терор.

На сьогодні робоча дистанція для FPV-дронів – до 40 кілометрів. На ній можемо працювати як ми, так і ворог,

– зазначив Жорін.

Тому надзвичайно важливо зараз облаштовувати захист логістичних шляхів. Дороги потрібно затягувати антидроновими сітками не тільки біля переднього краю, але й в глибині. Важливо не проґавити час та убезпечити логістику.

Додамо, аналітики DeepState зазначили, що одна з цілей росіян на Сумщині – Юнаківка. Якщо вони займуть цей населений пункт та навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах.