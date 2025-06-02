На Сумщине враг хочет расширить зону прорыва: в ГПСУ рассказали о новой тактике россиян

В приграничных районах Сумской области Россия активизировала попытки прорыва. Оккупанты атакуют пехотными группами и пытаются расширить зону вторжения.

На Сумщине российские войска активизировали пехотные атаки, пытаясь прорваться через границу в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия расширяет направления прорыва на Сумщине

На Сумщине Россия усиливает давление на украинские позиции. В приграничных районах, в частности на территории Юнаковской и Хотинской общин, противник пытается расширить зону прорыва, заводя пехотные группы на новых направлениях.

Враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины. Если в начале действий это были направления Басовки и Журавки, то сейчас наблюдаем расширение зоны захода,

– заявил Демченко.

Перед этим россияне проводят плотные артиллерийские обстрелы, а также активно применяют дроны, КАБы и неуправляемые авиационные ракеты. Это усложняет оборону украинских сил и готовит плацдарм для наступления.

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В ГПСУ также добавили, что пехотные группы продвигаются на квадроциклах и мотоциклах, используя скорость для прорыва линии фронта. Они пытаются закрепиться в лесополосах, кустах, даже в выкопанных укрытиях, ожидая подкрепления.

По словам Демченко, бронированную технику оккупанты не используют. Причины – ее нехватка или попытка сохранить для более масштабных действий на других направлениях.

Ранее сообщали, что в Сумской области враг действует малыми группами, пытаясь проникать в приграничные села, чтобы закрепиться. Противник собрал на этом направлении войско в 50 тысяч человек.