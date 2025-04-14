Россияне пытаются закрепиться в 2 селах: возможно ли большое наступление на Сумщину

Появляются новости о том, что россияне готовят наступление на Сумщину. Вероятно, именно туда направят основные усилия во время новой наступательной кампании.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что это абсолютно логичное направление. Враг уже делает попытки разрушить укрепления, которые возвела Украина на границе.

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Почему именно Сумщина

Для того, чтобы понять приоритетность направления, можно пойти от обратного. Например, наступление на юг для врага также выглядит логичным и понятным. Но с точки зрения логистики невозможно будет обеспечивать войска, которые там разместят, огромным количеством артиллерийских снарядов, топлива и всего остального.

Поставлять ресурсы враг мог через Крым. Но переправу уже не раз атаковали ВСУ, поэтому враг боится использовать Керченский мост. Остается только железнодорожная дорога вдоль Азовского моря.

Но она заканчивается в Мелитополе. А когда начнут выгружать большое количество боеприпасов, то очевидно, что они будут взрываться от ударов HIMARS, наших дронов или в результате работы диверсантов,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Новая железная дорога, которую строят россияне, тоже должна где-то заканчиваться, с нее начнут выгружать оружие, поэтому проблем также не избежать.

"А на Сумщине и Харьковщине у врага очень короткое логистическое плечо. Очень близко расположен арсенал, огромное количество железнодорожных дорог, автодорог, поэтому это направление абсолютно логично для наступления", – сказал военный эксперт.

Напряжение уже растет

В мае 2024 года враг уже начал наступление на Харьковщину, но увяз в Волчанске. Теперь оккупанты поняли, что лобовая атака на Харьков не имеет большого смысла, поэтому они делают свои стандартные "клешни".

Первая попытка атак идет с Лиманского направления, а вторая – это Сумская область. Наше военное руководство все прекрасно понимает, поэтому была сделана превентивная операция в Курской области,

– отметил Нарожный.

Тогда удалось уничтожить инфраструктуру, склады хранения топлива, боеприпасов. Наш контингент до сих пор находится в Курской области, враг ничего с этим не может сделать. Но мы видим попытки увеличить активность на Сумщине. Туда сбрасывают огромное количество управляемых авиационных бомб, чтобы уничтожить укрепления, которые там есть

В серой зоне россияне делают попытки закрепиться в двух селах – Новенькое и Басовка Сумской области. Но точно можно сказать, что пока успехов у них нет,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Но даже если рассматривать негативный сценарий, по которому Украине придется выйти из Курской области, то это не означает, что враг сможет быстро прорваться и отбросить наших бойцов.

Заметим, в Сумской ОВА 11 апреля сообщили, что россиян в области нет, но они постоянно делают попытки прорыва. Враг пытается зайти на Сумщину через села Журавка и Басовка.