Россия приближается к Сумам: в ОВА ответили, есть ли угроза обстрела города FPV-дронами

Оккупанты наступают на Сумском направлении. Враг приблизился к областному центру на расстояние в 20 километров.

По словам аналитиков DeepState, это расстояние является "критическим" пределом для возможного обстрела из РСЗО, артиллерии и FPV-дронов. Говорят, что захватчики уже делали попытки атаки по Сумам FPV-дронами на оптоволокне, передает 24 Канал.

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Есть ли угроза обстрела Сум FPV-дронами

В комментарии Суспильному глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что российские FPV-дроны не долетают до Сум. "Мы их фиксируем ближе к линии боевого соприкосновения", – уточнил чиновник.

Накануне Григоров заявил, что сейчас оснований для эвакуации из города Сумы нет.

"Ситуация на границе Сумщины напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных Сил Украины", – пояснил чиновник.

Он добавил, что из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения. За последнюю неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек.

Также Григоров рассказал, что самые интенсивные боевые действия происходят на приграничье, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах. "Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться", – подытожил чиновник.