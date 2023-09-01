Противник также приложит все усилия, чтобы удержать позиции. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что факторов настолько много, что только само сражение покажет, сможем ли мы прорвать укрепление врага.

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Оборона врага трещит

Вооруженные Силы прилагают все усилия в направлении Токмака. Несмотря на это ситуация до сих пор сложная и легче на фронте точно не становится.

Их оборона трещит, но именно поэтому сейчас они бросают туда свои резервы. Только когда эти резервы полностью иссякнут, тогда оборона может действительно треснуть и прорваться,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Он также добавил, что настроен осторожно оптимистично и у нас действительно есть серьезный шанс прорвать оборону.

Экс-командир роты батальона "Айдар" об укреплениях россиян в Токмаке: смотрите видео

Россияне стягивают резервы

Враг стягивает резервы в направлении Токмака, в частности говорилось о перемещении 76 воздушно-десантной дивизии. Это одна из так называемых "элитных" частей, где еще есть определенное количество профессиональных бойцов, прошедших все полтора года полномасштабной войны. Но показательно то, что эти "элитные" войска забрали с левобережья Херсонщины, которое для оккупантов также важно.

Если они оттуда забирают десантуру и бросают ее под Роботино – значит больше бросать никого,

– заметил Евгений Дикий.

Еще один важный факт, который следует принимать во внимание, – взрывы на российских аэродромах. К примеру, 19 августа беспилотник атаковал военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области, поражения потерпели стратегические бомбардировщики.

Впоследствии оказалось, что охрану российских аэродромов осуществляют авиатехники, то есть люди, обслуживающие самолеты, а в свободное от этого время охраняют периметр.

Оборонять стратегический аэродром должен целый мотопехотный батальон, так вот оказывается, что этот батальон уже месяц как на фронте. Если они снимают оборону со стратегических ядерных аэродромов и бросают сюда, значит у них очень большие проблемы с резервами.

– подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Евгений Дикий добавил, что украинские войска тоже понесут потери, поэтому под Токмаком будет решаться, что произойдет быстрее: мы "сточимся" об их линию обороны или наоборот – сможем "перемолоть" их резервы и в определенный момент огромную линию обороны станет никому защищать.

"Никакие укрепления себя сами не защищают, нужны мотивированные и хорошо вооруженные люди. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в какой-то момент этих людей стало меньше нас", – подытожил Евгений Дикий.

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