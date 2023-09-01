Противник також докладе всіх зусиль, аби втримати позиції. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що факторів настільки багато, що тільки сама битва покаже, чи зможемо ми прорвати укріплення ворога.

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Оборона ворога тріщить

Збройні Сили докладають всіх зусиль у напрямку Токмака. Попри це ситуація досі складна й легше фронті точно не стає.

Їхня оборона тріщить, але саме тому вони зараз кидають туди свої резерви. Тільки коли ці резерви повністю вичерпаються, тоді оборона може справді тріснути й прорватися,

– підкреслив Євген Дикий.

Він також додав, що налаштований обережно оптимістично й у нас справді є серйозний шанс прорвати оборону.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" про укріпленян росіян у Токмаку: дивіться відео

Росіяни перекидають резерви

Ворог стягує резерви в напрямку Токмака, зокрема мовилось про переміщення 76 повітряно-десантної дивізії. Це одна з так званих "елітних" частин, де ще є певна кількість професійних бійців, які пройшли всі півтора року повномасштабної війни. Але показовими є те, що ці "елітні" війська забрали з лівобережжя Херсонщини, яке для окупантів також важливе.

Якщо вони звідти забирають десантуру і кидають її під Роботине – це означає, що більше кидати нікого,

– зауважив Євген Дикий.

Ще один важливий факт, який треба брати до уваги, – вибухи на російських аеродромах. Наприклад, 19 серпня безпілотник атакував військовий аеродром у місті Сольці Новгородської області, уражень зазнали стратегічні бомбардувальники.

Згодом виявилося, що охорону російських аеродромів здійснюють авіатехніки, тобто люди, які обслуговують літаки, а у вільний від цього час охороняють периметр.

Обороняти стратегічний аеродром має цілий мотопіхотний батальйон, так-от виявляється, що цей батальйон вже місяць як на фронті. Якщо вони знімають оборону зі стратегічних ядерних аеродромів і кидають сюди, значить у них дуже великі проблеми з резервами,

– наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Євген Дикий додав, що українські війська теж зазнають втрат, тому під Токмаком вирішуватиметься, що станеться швидше: ми "сточимось" об їхню лінію оборони чи навпаки – "перемелемо" їхні резерви й в певний момент величезну лінію оборони стане нікому захищати.

"Жодні укріплення себе самі не захищають, потрібні мотивовані й добре озброєнні люди. Зараз ми працюємо над тим, щоб в якийсь момент цих людей стало менше ніж нас", – підсумував Євген Дикий.

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