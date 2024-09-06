Россияне начинают тормозить: какие серьезные проблемы имеет враг возле Нью-Йорка

Военные бригады "Азов" смогли вернуть под свой контроль часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области и деблокировать из окружения украинских бойцов. Сейчас они продолжают выполнять оборонительные и наступательные действия в Нью-Йорке и его окрестностях.

Россияне сейчас имеют серьезные проблемы с продвижением. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что оккупантам не хватает ресурса.

К теме Продвижение уже остановилось: Черник спрогнозировал дальнейшую судьбу Покровского направления

Улучшилась ли ситуация на Торецком направлении

Враг не имеет сил, чтобы захватить Нью-Йорк, контролировать его и продолжать продвижение на север до самого Торецка. В этом населенном пункте оккупанты уже перешли за железнодорожные пути в районе терриконов.

У них был прорыв по центральной улице до самого города. Как следствие, в Торецке завязались городские бои, но именно они и затормозили процесс продвижения. Когда россияне начали операцию в Торецкой агломерации, то были к этому полноценно не готовы.

Бои возле Торецка: смотрите на карте

"Они воспользовались тем, что была проведена ротация сразу двух бригад Сил обороны Украины. К сожалению, им удалось эффективно использовать эту ситуацию. Россияне прорвались к самой агломерации через наши рубежи и постепенно начали продвигаться", – рассказал Александр Коваленко.

Но именно из-за того, что они спешили, потому что у них внезапно появились такие условия, – оккупанты не смогли полностью подготовили необходимое количество сил и средств, подразделений для проведения серьезной наступательной операции. Ведь речь идет о местности с большим количеством природных и искусственных преград: каналов, терриконов, шахт, промышленных объектов.

По Нью-Йорку мы видим, что они начинают тормозить, иногда даже теряют позиции, которые удалось захватить. Все это благодаря титаническим усилиям наших военных, но также это демонстрирует, что российский ресурс не является бесконечным, враг истощается,

– подытожил Александр Коваленко.