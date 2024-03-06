Россияне перебрасывают резервы на Угледарское направление: Лиховий предположил цель оккупантов

Враг сосредоточил свои усилия на Новомихайловке, что в Донецкой области. Там он безуспешно пытается прорвать оборону ВСУ, например, в течение 5 марта россияне совершили почти 40 атак.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, отметив, что враг штурмует в районах сел Георгиевка, Новомихайловка, Пречистовка и города Красногоровка. После Авдеевки именно там оккупанты концентрируют свои основные усилия.

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Почему для оккупантов важно это направление

"Именно сейчас враг усиливает резервами и другими усилиями Новопавловское направление, которое раньше называлось Марьинским. Его олицетворением теперь является село Новомихайловка, где россияне просто бьются, будто лбом о стену, в восточную окраину этого населенного пункта", – рассказал Дмитрий Лиховий.

Он добавил, что боевые действия продолжаются в пределах восточной окраины села, но наши военные не дают врагу продвинуться. Относительно того, почему для россиян этот участок фронта стал приоритетным, то, возможно, дело в российских "выборах"

Возможно, есть политические причины, чтобы успеть до их президентских "выборов". Если россияне имели продвижение на десятки метров или на некоторые взводные позиции, то, вероятно, хотят развить этот успех,

– предположил спикер ОСГВ "Таврия".

Однако, независимо от причин, можно утверждать, что после Авдеевской операции, враг концентрирует основные усилия именно на Новомихайловке.

Какие подразделения там воюют

Украинским военным на этом направлении противостоит регулярная российская армия. К тому же она имеет усиление в виде десантно-штурмовых войск, подразделений специального назначения. Но стоит понимать, что враг также истощается и несет потери.

Подразделения, когда они теряют определенный процент личного состава, становятся небоеспособными и их выводятся из зоны выполнения задач. Тогда им на замену вводят новые силы.

С одной стороны это можно воспринимать как минус, потому что эти силы являются "свежими", недеморализованными. С другой стороны, если враг последовательно вводит резервы вместо своих подразделений, которые выполняли задачи на этом направлении, то это свидетельствует об эффективности боевой работы наших войск,

– подчеркнул Лиховий.

Если учитывать Авдеевку, то можем говорить, что общие потери России составили 50 000 убитыми и ранеными. Кроме этого, стоит вспомнить, что враг может использовать неслаженные подразделения из молодых бойцов. Во время первой атаки они впадают в панику и начинают убегать.

Они разбегутся и не будут боеспособными, то есть введение россиянами резервов – это тоже определенное свидетельство успешности наших войск,

– добавил Лиховий.

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