"Там сплошной ад": что ждет Угледар в ближайшее время

Враг существенно увеличил интенсивность наступления в Донецкой области, а ключевыми направлениями остаются Торецкий, Покровский и Кураховский. Несмотря на серьезные потери, оккупанты изо всех сил пытаются захватить Угледар.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что определяющим фактором, который влияет на ход событий, являются ресурсы. Сейчас у противника их достаточно, но ни одна армия не может продолжать наступление непрерывно.

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Ожидать ли оперативной паузы на фронте

С середины октября 2023 года российская армия постоянно находится в состоянии наступления. Военная наука утверждает, что масштабные наступательные операции проводятся в течение 3 – 6 месяцев, но мы видим, что противник наступает почти 11 месяцев подряд.

В августе 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что примерно до 7 октября россияне должны использовать свой запас и будут вынуждены взять оперативную паузу. Случится так или нет мы узнаем через полторы – две недели.

Сейчас, глядя на карту боевых действий, не приходит в голову сказать, что у врага заканчиваются ресурсы. Слишком интенсивно идут боевые действия. На трех основных направлениях Россия сосредотачивает главные усилия, но и на других участках фронта об оперативной паузе или затишье говорить не приходится,

– отметил Владислав Селезнев.

Враг наступает везде, где имеет хоть призрачную возможность или вариант на успех.

Что происходит в районе Угледара

Там враг имеет тотальное преимущество в артиллерии, авиации и других средствах, которые активно использует. К сожалению, в Украины не достаточно ресурсов, чтобы помешать оккупантам совершать такие атаки на наших защитников.

Я видел видео, которое сняли в районе Угледара, – там сплошной ад. Враг активно использовал артиллерийскую и авиационную компоненту, чтобы буквально разобрать на молекулы все многоэтажки, которые есть в этом населенном пункте,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что в ближайшей перспективе мы, вероятно, услышим о маневровой обороне в исполнении украинских Сил обороны. Ведь в таких условиях невозможно держать позиции. Из открытых источников стало известно, что оккупанты почти сомкнули кольцо вокруг нашего гарнизона, который удерживает Угледар.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Поэтому перед командованием встает вопрос, что делать дальше. Можно продолжать удерживать квадратные километры или спасать личный состав, который выполняет там задачи. Ведь Угледар находится под давлением вражеской армии уже 2 года.

Я думаю, будет принято рациональное решение. Жизнь и здоровье наших воинов является приоритетной целью. Но потеряв контроль над Угледаром, мы теряем возможность введения артиллерийского огня по железнодорожному сообщению, в частности по железнодорожному узлу Волноваха,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Тогда враг получит определенные логистические возможности для поставки военных грузов для своей группировки на юге Донецкой области. Это станет серьезным вызовом не только для нашей группировки, которая действует в западной части Донецкой области, но и для войск, которые защищают территорию Запорожской области.

Если произойдет так, что до начала октября у врага действительно закончатся запасы и он будет вынужден брать паузу – это станет для нас прекрасной возможностью подтянуть силы и построить инженерные фортификации, чтобы дальше держать оборонительные рубежи. Если этого не будет, то нас ждут очень сложные времена.

Недостаток ресурсов – важнейший фактор

Из открытых источников мы видим довольно скромные показатели, если сравнивать с 2023 годом. Во время подготовки украинской армии к масштабному контрнаступлению на юге Запорожской области транш военно-технической помощи от правительства США составлял 15 миллиардов долларов. Сейчас суммы значительно меньше.

"По результатам встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского мы ожидаем транш, но это будет меньше, чем год назад. Итак, именно ресурсы являются определяющим фактором, который может изменить ситуацию. Нет ресурсов – голыми руками воевать с вражескими танками невозможно", – подчеркнул военный эксперт.

Как осень повлияет на ситуацию возле Угледара

В ближайшие дни должны начаться осенние ливни, но проблема заключается в том, что мы не имеем постоянных маршрутов, логистических путей, с помощью которых происходит обеспечение нашего гарнизона.

Дорога простреливается российскими оккупантами, поэтому фактор погодных условий скорее всего будет действовать неблагоприятно именно на нашу сторону,

– отметил Селезнев.

К тому же в последнее время враг все чаще прибегает к так называемым "мясным" или пехотным штурмам. Он меньше использует бронетехнику, в частности танки. А благодаря поддержке артиллерии и авиации достигает определенных планов и целей. Стоит помнить, что противнику безразличны не потери и он готов действовать любой ценой.

"Поэтому, я не думаю, что изменение погодных условий коренным образом повлияет на ситуацию. Надо быть готовыми к плохим новостям не только из района Угледара, но и присматриваться к Селидово в районе Торецка. Потому что враг настойчиво сует вперед", – подытожил военный эксперт.