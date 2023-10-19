Желание захватить Донбасс и Луганщину границы связаны в частности с политическим, а не стратегическим фактором. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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"Я уже сбился с этих дедлайнов, сколько их уже было. А мы еще раз доказали, что ВСУ – это лучший срывает дедлайны для оккупантов", – подчеркнул Илья Евлаш.

Почему россияне ставят новые термины

Российские власти без устали генерируют новые дедлайны и даты, без надежды надеясь на успехи своей армии. Они уже и хотели остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины и сейчас планируют выйти на админграницы Донбасса и Луганщины. И первый, и второй замысел россиян – далеки от реальности.

Ближайшие планы или о взятии Купянска до нового года, или другие – это, конечно, полный бред. Необходимо понять, что мы уже 9 лет сражаемся с Россией. Мы знаем большинство неожиданностей врага, в частности, что он может и на что он способен,

– подчеркнул Евлаш.

Установление новых дедлайнов – это одна из тактик российского военно-политического руководства по созданию иллюзии мощи и мощи своей армии. Для этого было очень распиарено наступление на Авдеевку, мол, россияне все очень быстро захватят и пойдут дальше. Но на действии все не так положительно и легко.

"Россия руководствуется не какой-либо стратегической или тактической целесообразностью, а политической. Победа будет та, которую "назначит" недопрезидент Владимир Путин или которую озвучат их военкоры в своих "Z-каналах". Они за победу воспримут во что бы то ни стало", – отметил глава пресс-службы Восточной группировки войск.

Важным фактором, диктующим свои условия, президентские выборы в России. Они пройдут уже в марте 2024 года. Собственно, после оккупации Бахмута у российских оккупантов не было. Поэтому Кремлевские власти снова прибегают к старой тактике – дедлайнам, чтобы хоть что-то показать на внутренний рынок.

Илья Евлаш о дедлайнах оккупантом: смотрите видео

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