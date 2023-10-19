Бажання захопити Донеччину та Луганщину кордони пов'язане зокрема з політичним, а не стратегічним фактором. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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"Я вже збився з цих дедлайнів, скільки ж їх уже було. А ми вкотре довели, що ЗСУ – це найкращий зриває дедлайни для окупантів", – підкреслив Ілля Євлаш.

Чому росіяни ставлять нові терміни

Російська влада невтомно генерує нові дедлайни та дати, без надії сподіваючись на успіхи своєї армії. Вони вже й хотіли зупинити контрнаступ Збройних Сил України та зараз планують вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщина. І перший, і другий задум росіян – далекі від реальності.

Найближчі плани чи про взяття Куп'янська до нового року, чи інші – це, звичайно, повна маячня. Необхідно зрозуміти, що ми вже 9 років воюємо з Росією. Ми знаємо більшість несподіванок ворога, зокрема, що він може і на що він здатний,

– наголосив Євлаш.

Встановлення нових дедлайнів – це одна із тактик російського військово-політичного керівництва для створення ілюзії міці та потужності своєї армії. Для цього ж був дуже розпіарений наступ на Авдіївку, мовляв, росіяни усе дуже швидко захоплять і підуть далі. Але на дії все не так позитивно й легко.

"Росія керується не якоюсь стратегічною чи тактичною доцільністю, а політичною. Перемога буде та, яку "призначить" недопрезидент Владімір Путін або яку озвучать їхні воєнкори у своїх "Z-каналах. Вони за перемогу сприймуть будь-що", – зазначив очільник пресслужби Східного угруповання військ.

Важливим фактором, який диктує свої умови, є президентські вибори в Росії. Вони відбудуться вже у березні 2024 року. Власне, після окупації Бахмута у російських окупантів не було. Тому Кремлівська влада знову вдається до старої тактики – дедлайнів, аби хоч щось показати на внутрішній ринок.

Ілля Євлаш про дедлайни окупантів: дивитись відео

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