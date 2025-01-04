Командир батальона оценил угрозу наступления России на Запорожье

Подполковник Сармат, командир батальона Национальной гвардии Украины, считает наступление россиян на Запорожье маловероятным. Это связано с ухудшением качества российской техники и недостаточными ресурсами для масштабных операций.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Сармата для NV. Он также отметил, что подготовка к наступлению должна быть заметной значительно раньше.

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Запорожье – это сложная операция для россиян

Бригада Национальной гвардии Спартан, что с 2023 года воюет на Запорожском направлении, является одной из самых боеспособных частей, которые активно работают на передовой. Подполковник с позывным Сармат, командир одного из самых подготовленных батальонов этой бригады, рассказывает о ситуации на фронте и состоянии дел на ключевых участках боевых действий.

По его словам, батальон участвует в самых сложных операциях, в частности под Купянском, Бахмутом, Соледаром, Угледаром и в контрнаступлении летом 2023 года.

Относительно наступления врага на Запорожье – имею большие сомнения,

– признается Сармат.

По его словам, пока на его участке фронта не наблюдается значительных группировок техники или личного состава врага.

На этом направлении враг начал использовать технику настолько низкого качества, что мы раньше и не видели,

– отмечает офицер.

По его оценке, наступление на Запорожье будет чрезвычайно сложной задачей для россиян, которое потребует большого количества военной техники и личного состава, что невозможно скрыть.

Комбат также вспоминает об активных действиях врага летом 2024 года, когда россияне пытались активизировать штурмы в районе Роботино, чтобы отбить территории, освобожденные украинскими силами во время контрнаступления.

По его словам, даже там, где враг смог продвинуться, это было "абсолютно незначительным", и все движения врага были известны украинским военным заранее.

Сармат также добавляет, что если россияне и готовятся к большому наступлению на Запорожье, то это будет заметно значительно сильнее, чем предыдущие попытки.

Несмотря на это, комбат не исключает, что враг может попытаться усилить свое давление на это направление.

Я не говорю, что большой штурм здесь невозможен. Мы видим, что враг имеет преимущество в количестве. Видим, сколько техники они могут бросать на самоубийственные штурмы, как вокруг Угледара,

– подчеркивает Сармат.

Он также отмечает сложность любых наступательных действий россиян на Запорожье. Поэтому сейчас ситуация остается стабильной, а наступление врага на это направление выглядит маловероятным.