Ищут слабое место, – военный об усилении боев на Запорожском направлении

Появилось сообщение, что впервые за 3 года россияне начали активно штурмовать Запорожскую область по всей линии фронта. Враг действует малыми группами по 3 – 4 человека, количество использования дронов, артиллерии существенно выросли.

Враг не ставит перед собой конкретной цели, но хочет попробовать наступать. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, добавив, что оккупанты могут наступать даже по одному человеку.

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Оккупанты сами не знают, где будет наступление

Тактику малых групп фиксируют не только на Запорожье. Она характерна для Сумщины, Донетчины и других направлений. Ведь россияне понимают, что работают дроны, артиллерия, поэтому любое скопление сразу будет поражено.

Шанс выжить и спастись есть только, если действуешь очень маленькими группами. Так они работают. Группы действительно небольшие, но их очень много,

– отметил военнослужащий.

Относительно ситуации в Запорожье, то лучше дождаться официальной информации от Сил обороны, в частности комадирования на Юге. Но, конечно, россияне всегда ищут лазейку, в которую могут просочиться. Поэтому они давят по всей линии фронта и будут делать это дальше.

"Так враг ищет место, где может посыпаться линия обороны. Далее хочет подтянуть туда резервы и развить наступление. Сейчас они, вероятно, не имеют плана и сами не могут сказать, где будет наступление", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Заметим, об усилении штурмов на Запорожском направлении сообщили военные. По их словам, таких атак не было уже 3 года. Вероятно, россияне хотят выйти на Мариупольскую трассу и дальше развивать наступательные действия.