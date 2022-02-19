Наступление не планируем, но безнаказанно обстреливать себя не позволим, – Резников

Россия беспощадно обстреливает украинские позиции, в результате чего гибнут украинские воины. Министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не позволит безнаказанные обстрелы.

Россия уклоняется от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня. Резников подчеркнул, что Украина не будет молчать.

К теме Я не знаю, чего хочет Путин, поэтому предлагаю встретиться, – Зеленский

"Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы по действиям в случае опасности для наших бойцов и мирных граждан. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", – заверил министр.

Обстрелы боевиков: последние новости

Из-за обстрелов оккупантов пострадали украинские спасатели.

За 17 февраля оккупанты почти 900 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Международные группы выяснили, откуда боевики могли обстрелять детский сад в Станице Луганской.

Важно – интервью с Юрием Галушкиным: смотрите видео

Из-за циничных действий пророссийских боевиков по состоянию на 17:00 19 февраля погибли 2 украинских воина. Еще 4 бойцов получили ранения.

Текст публикации Алексея Резникова в фейсбуке:

По состоянию на 17 часов в результате обстрелов со стороны российских формирований погибли 2 наших воина и еще 5 получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

Также сегодня российские представители отказались от участия в заседании ТКГ. Вооруженным Силам Украины предоставлены все необходимые приказы относительно действий в случае опасности для наших бойцов и гражданских лиц.

Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Горжусь стойкостью нашей армии. Спасибо бойцам и командирам за самоотверженность и мужество.